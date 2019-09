La Trobada d’Escoles en Valencià de Carlet edita una targeta de memòria commemorativa

Print This Post

L’Ajuntament de Carlet i la Fundació Caixa Carlet s’han unit per tal de fixar la memòria de la celebració per segona vegada a Carlet de la Trobada de Centres d’Ensenyament en Valencià de la Ribera. I ho han fet a través de l’edició per part de la Fundació d’una targeta de memòria commemorativa de la Trobada

Ahir se celebrava en la Biblioteca municipal el lliurament d’esta targeta en un usb personalitzat patrocinat per l’Ajuntament de Carlet i la Fundació als centres de la comunitat educativa de la ciutat i als col·laboradors de l’organització. En ella s’inclouen les gravacions de tots i cadascun dels actes de la trobada, premis Sambori, actuacions musicals, etc.



Tal com expliquen des de la Fundació Caixa Carlet, «guardat al seu interior es troba el RECORD VIU de la festa pel valencià comarcal que va omplir de gom a gom places i carrers de la localitat. La Fundació va voler participar en la festa per la nostra llengua expressant la seua adhesió amb un eslògan ben visible a la targeta: “EDUQUEM EN VALORS, APRENEM EN VALENCIÀ”.

A més, al mateix acte es lliuraren els premis de la RIFA SOLIDÀRIA de la trobada. Aportacions econòmiques en forma de donatiu patrocinades per empreses col·laboradores.