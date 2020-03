La Trobada Internacional de Màgia d’Almussafes se celebrarà del 9 al 13 de setembre

Aquesta és la data que han consensuat l’Ajuntament amb l’Associació Valenciana d’Il·lusionisme i la Federació Espanyola de Societats Màgiques



La crisi sanitària desencadenada pel Covid-19 ha sigut la causa per la qual aquest esdeveniment, que reuneix centenars de persones, ha sigut ajornat

Almussafes ha posposat la celebració de la XXVIII Trobada Internacional de Màgia i del XXXVII Congrés Màgic Nacional, que inicialment anaven a desenvolupar-se del 25 al 29 de març, al mes de setembre. Del 9 al 13 d’aquest mes, la localitat viurà amb la mateixa intensitat de sempre aquest esdeveniment que cada any reuneix centenars de professionals i amants d’aquesta disciplina artística. La crisi sanitària generada per l’expansió del coronavirus ha sigut la raó per la qual l’Ajuntament ha pres aquesta decisió. L’Associació Valenciana d’Il·lusionisme (AVI) i la Federació Espanyola de Societats Màgiques (FESMA), que donen suport a la mesura, emplacen a les persones ja inscrites a participar en la convocatòria en la nova data i informen del procés per a la devolució dels imports abonats en cas de no poder assistir.



Els i les amants de l’il·lusionisme hauran d’esperar. L’Ajuntament d’Almussafes ha inclòs la Trobada Internacional de Màgia i el Congrés Màgic Nacional, previstos inicialment per al seu desenvolupament del 25 al 29 de març, en els acords adoptats ahir, dijous 12 de març, per a previndre el contagi del Covid-19. Per aquest motiu, l’esdeveniment ha sigut ajornat fins al pròxim mes de setembre, moment en el qual s’espera que la crisi sanitària estiga ja resolta. Concretament, el consistori ha reservat els dies, 9, 10, 11,12 i 13 del citat mes per a aquesta iniciativa de manera consensuada amb l’Associació Valenciana d’Il·lusionisme (AVI) i la Federació Espanyola de Societats Màgiques (FESMA).



“L’objectiu és, com en el cas de la resta de mesures aprovades de manera urgent en el ple extraordinari celebrat ahir, previndre i evitar mals majors. Les autoritats sanitàries estan sent molt clares sobre aquest tema: com més a poc a poc es propague el virus, més capacitat d’actuació tindrà el nostre sistema de salut i la millor manera de fer-lo és evitar el contacte humà”, insisteix l’alcalde, Toni González. “Som conscients dels inconvenients que comporten aquestes decisions, però ara el primer és contindre la malaltia i evitar que s’expandisca. És una qüestió de responsabilitat”, ressalta.



Des d’AVI i FESMA han llançat un avís per a informar d’aquest ajornament en el qual destaquen que la seua “passió per l’il·lusionisme supera amb escreix qualsevol adversitat”, per la qual cosa emplacen al col·lectiu de mags a participar en l’esdeveniment en la nova data. A més, es recorda a les persones inscrites que podran sol·licitar la devolució de l’import abonat fins al pròxim dimecres 25 de març, per al que hauran d’enviar un correu electrònic a serols@hotmail.es.



“Almussafes aposta fortament per la trobada de mags des del seu naixement i enguany no serà diferent. Al setembre, eixa passió de la qual parlen en AVI i FESMA estarà més present que mai en la població. Agraïsc la comprensió del col·lectiu i convide a tota l’afició, tant espanyola com internacional, a acompanyar-nos en aquesta nova edició com ho han vingut fent fins ara”, afirma el regidor de Cultura, Alex Fuentes.