La UCOS, unitat de convivència i seguretat, de la policia local amplia el seu horari a la franja de vesprada, i abarca la jornada completa

La Unitat de Convivència i Seguretat, UCOS, de la Policia Local de València prestarà servici des d’ara a jornada completa. El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha presentat este matí el nou torn de vesprada, que funcionarà entre les 14.00 i les 22.00 hores, i que ve a complementar els torns de matí i de nit que ja funcionaven fins ara.

Tal com ha explicat el regidor Cano, “ampliem l’horari de matí i nit amb este nou torn de vesprada, amb el qual podrem actuar davant situacions sobrevingudes i donar reforç a les unitats de districte”, Tal com ha explicat el delegat, “este nou servici era necessari, ja que en els últims mesos hem detectat determinades demandes, derivades de l’elevada activitat social en aquesta franja del dia”. Cano ha presentat la Unitat de Convivència i Seguretat (UCOS-Vesprada) de la Policia Local de València en un acte amb els mitjans de comunicació, que ha tingut lloc al Jardí de l’Ermita d’Orriols.

Precisament s’ha triat el barri d’Orriols per a la seua presentació “amb la intenció clara de descentralitzar la visió que es té de la Policia Local”, ha explicat Aarón Cano. “Des de la Delegació de Protecció Ciutadana volem transmetre la imatge real que la Policia Local és una policia de tota la ciutat, no sols del centre urbà; és de tots els barris i de tots els districtes”.

El nou torn operarà en horari de 14.00 a 22.00 hores, i a semblança dels altres dos torns “la seua activitat anirà en funció de la vida de la ciutat i de les necessitats dels veïns i les veïnes a cada moment”. En els matins, la Unitat té assignades algunes tasques concretes, com per exemple, reforçar la seguretat en els mercats extraordinaris, entre altres. Però en les vesprades, el treball principal consistirà a reforçar a les unitats de districte, i a demanda de les necessitats de la ciutat.

En general, es tracta d’una labor d’actuació front als problemes convivencials, més que de casos de delinqüència en si, segons ha explicat el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, qui ha avançat que el futur immediat planteja reptes concrets en este àmbit. “Portem observant fa temps que caminem cap a una etapa difícil, perquè no serà una situació de tornada a la normalitat tal qual, sinó més aviat una situació de post-pandèmia, amb conflictes de caràcter convivencial”. “I la Policia Local ha de disposar els recursos necessaris per a fer mediació i solucionar estos problemes en coordinació amb altres servicis municipals”, ha afegit l’edil.

La nova Unitat UCOS-tard estarà integrada per un equip de 21 agents, que s’anirà incrementant segons es vaja incrementant la plantilla de la Policia Local. La finalitat de la unitat és “poder actuar amb major agilitat”, en paraules del regidor.

CANVIAR EL PARADIGMA

El delegat Aarón Cap ha conclòs subratllant la voluntat del Govern Municipal de “canviar el paradigma de la Policia Local”, i ha recordat que està prevista la incorporació de 234 nous agents, als quals se sumaran altres 42 que estan ja preparant-se per a això. “Però no aplicarem els mateixos recursos a tots els llocs i a totes les zones urbanes com s’havia fet fins ara: València és una ciutat asimètrica i, per tant, aplicarem així els recursos policials dels quals disposem per a oferir el millor servici i el més ajustat a les necessitats reals”.