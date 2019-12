La UD de Carcaixent va empatar contra l’Alcàsser CF (3-3)

L’Alcàsser va aconseguir ficar-li tres gols en aquesta temporada a la UD de Carcaixent.



La Unió Deportiva de Carcaixent va viure un encontre contra l’Alcàsser CF. La trobada va arrancar amb el conjunt local que va ser el dominant del partit creant més ocasions que el seu rival. Aquest bon inici dels de Castillo s’anava a veure traduït als sis minuts de joc, quan Edu Casanova connectava un tret des de fora de l’àrea que suposava el 1-0. Encara els visitants no es van rendir i van buscar igualar el resultat. Als 15 minuts, Aguado s’aprofitava d’un error de la saga local per a col·locar el 1-1 amb el qual s’arribava al final dels primers 45 minuts.



La segona meitat anava a començar de la mateixa forma que la primera, amb un conjunt local que continuava sent el dominador de la trobada i que ràpidament s’anava a posar per davant en el marcador. De nou Edu Casanova als tres minuts de la represa connectava un bon tret des de fora de l’àrea que tornava a avançar al seu equip en el marcador. A l’hora de trobada el partit podia complicar-se-li als de Castillo, perquè Jorge Seral era expulsat per doble groga i el partit no estava tancat. No obstant això, tan sols cinc minuts més tard l’àrbitre mostrava també la doble amonestació a Aleixandre, quedant-se tots dos conjunts en inferioritat numèrica. A catorze minuts per al final, Héctor aprofitava una bona assistència d’Alexandre per a col·locar el 3-1 en el marcador i sentenciar el partit a priori. Però no anava a ser així, ja que Andrés aprofitava un clamorós error de Camilo a huit minuts per al final per a retallar distàncies i Marc aconseguia la igualada en l’afegit darrere l’altre error defensiu.



Després de la trobada l’Alcàsser CF s’ha convertit en el primer conjunt a ficar-li tres gols en un partit aquesta temporada a la UD Carcaixent. Després d’aquest empat finalitzaran la jornada quinzens amb 11 punts, rebent la pròxima jornada a la UD Portuaris-Disarp. Per part seua, la UD Carcaixent seguirà líder malgrat sumar un només punt, visitant la pròxima jornada a la UD Alginet.