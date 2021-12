La UE coincideix amb AVA-ASAJA en demanar agilitat al Consell per a erradicar la Xylella fastidiosa

Connect on Linked in

L’última auditoria de la Unió Europea, que el seu primer esborrador ha sigut avançat per la conselleria d’Agricultura al sector agrari, recolza la posició manifestada per l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) ja que coincideix a sol·licitar al Consell una major agilitat a l’hora d’acabar el procés d’erradicació de la Xylella fastidiosa. En concret, els informes preliminars de la UE acrediten “un considerable retard” en les labors d’erradicació en les àrees infectades.

Aquest nou crit d’atenció des de Brussel·les respon al fet que la conselleria que encapçala Mireia Mollà porta eliminades 2.245 hectàrees i arrancats uns 157.000 ametlers, cosa que significa que encara li falta per completar el 17% (462 hectàrees) de la zona infectada (2.707 hectàrees) que, lògicament, serveix de focus des del qual els vectors poden continuar expandint aquesta devastadora malaltia a altres àrees i, fins i tot, potencialment mutar a altres cultius com l’olivera, la vinya o els cítrics.

A més, la conselleria ha detectat un tercer vector transmissor, denominat Neophilaenus lineatus, que contribueix a agreujar la situació. Els vectors de Xylella fastidiosa que ja estaven causant estralls en la Comunitat Valenciana són Neophilaenus campestris i Philaenus spumarius.

En l’anterior auditoria comunitària sobre les labors de la conselleria d’Agricultura contra la Xylella fastidiosa, realitzada a l’abril de 2019 (en 2020 no va haver degut a la pandèmia), la Unió Europea ja va lamentar que “el treball no es va completar” a causa d’una “aplicació tardana i parcial de les mesures d’erradicació”, per la qual cosa la zona demarcada té “un alt potencial d’infecció”. Aquesta anotació ha quedat demostrat en ampliar-se la zona demarcada fins a la província de València.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, valora les mesures que està adoptant la conselleria d’Agricultura, com el progrés en les prospeccions desenvolupades en la zona demarcada, el control adequat en els vivers o la recent aprovació d’un pla d’ajudes, per import de 500.000 euros, per a replantar les parcel·les afectades per Xylella fastidiosa, el qual ha de ser àgil en la tramitació i el pagament als agricultors. No obstant això, és evident que fa falta més agilitat per a tallar d’arrel aquesta letal amenaça sobre l’agricultura valenciana, espanyola i europea. Nosaltres ja ho havíem advertit i ara ho ha tornat a fer la mateixa Unió Europea. L’erradicació ha de fer-se de manera contundent i ràpida, no pot eternitzar-se sine die, perquè estem jugant amb foc”.