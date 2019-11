La UE l’Alcúdia va arrasar al partit contra la Llosa CF.

Connect on Linked in

El marcador va acabar amb 4-2.

La UE L’Alcúdia arribava a aquest partit classificat en la novena posició amb 15 punts després de caure derrotat la passada jornada per 3-1 enfront del Muro CF. Mentrestant, la Llosa es trobava amb 5 punts després d’empatar a dos la passada jornada enfront de la UD Portuaris-Disarp.



El partit va començar amb els locals tenint més la possessió de pilota i buscant la porteria rival. Mentre que la Llosa esperava alguna opció de contraatac amb el vent a favor. Abans d’arribar als vint minuts, Andreu avançava als visitants després d’enxampar-li l’esquena a la defensa local, batent així a Adrià. Quatre minuts més tard, Gerard empatava el partit després de quedar-se mà a mà contra Carles, batent-lo per davall. En el minut trenta-quatre, Migue cabotejava un córner perfecte posat per Rafa per a avançar als locals. A més, Quintana ampliava les diferències després de rebre una pilota dins de l’àrea, donant-se la mitjana tornada i anotant un fantàstic gol. Dos minuts després, Toni ficava el quart després de rebre una passada entre línies i quedar-se davant del porter visitant per a batre’l per davall Al caient del descans, Muñoz aprofitava un buit en l’àrea rival per a retallar distàncies i fer el 4 a 2.



Malgrat el resultat, L’Alcúdia dominava la trobada. Semblava que els visitants usaven la mateixa tàctica que en la primera part, però aquesta vegada anaven per davall en el marcador. El ritme del partit va baixar respecte a la primera meitat. Els locals mantenien la possessió de pilota, encara que sense presses per a arribar a zona de perill.