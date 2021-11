La UE reconeix el treball de València en les solucions innovadores aplicades al turisme

Connect on Linked in

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha celebrat hui la designació de València com a Capital Europea del Turisme Intel·ligent per a 2022, i ha explicat que esta elecció ha estat avalada per projectes desenvolupats a la ciutat per fomentar el turisme innovador, sostenible, inclusiu i de disseny.

Per la seua banda, la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha ressaltat que esta designació es tracta d’un reconeixement que valora les polítiques desenvolupades per l’Ajuntament de València des de 2015.