LA UNIÓ aconsegueix ajudes per als sectors més afectats per la Covid-19 després d’intenses gestions al llarg de les últimes setmanes i també compromisos de més suports econòmics

Després de la normativa publicada hui aconsegueix a més que Agricultura introduïsca la palma dins del pròxim decret per a la flor i planta ornamental i es treballa per a incloure la resta de ramaderies en un altre Decret; així com ajudes per als ramaders de bous braus per la Generalitat i Diputacions

No obstant això, presentarà un recurs de reposició contra el Decret per l’obligatorietat perquè les persones físiques realitzen les sol·licituds via telemàtica, entre altres aspectes continguts en aquest

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders ha aconseguit, després d’intenses gestions al llarg de les últimes setmanes, que la Conselleria d’Agricultura establisca ajudes per als sectors agropecuaris més afectats per la crisi sanitària de la Covid-19 i que s’han concretat hui amb la publicació d’un primer decret en el DOGV per valor de 7,3 milions d’euros, dels quals 4 milions són per a alguns sectors ramaders i altres 2.250.000 euros per a sectors afectats pel tancament del canal HORECA i dels mercats no sedentaris.

L’organització agraeix l’esforç de la Conselleria perquè el màxim nombre de persones llauradores i ramaderes es beneficien d’aquestes ajudes i reconeix que es tracta de la primera comunitat autònoma que recolza d’aquesta forma i amb fons propis al sector. No obstant això, LA UNIÓ presentarà un recurs de reposició contra el Decret davant l’obligatorietat perquè les persones físiques realitzen les sol·licituds via telemàtica, entre altres aspectes continguts en el mateix amb els quals aquesta organització discrepa. Cal assenyalar que s’ha establit com a única possibilitat la presentació telemàtica de les sol·licituds, fins i tot per a les persones físiques, just ara quan es complica l’obligada tramitació presencial del certificat digital. També estableix un període de presentació de sol·licituds de 15 dies hàbils sense tindre en compte la suspensió dels terminis administratius establida en el Reial decret de l’estat d’alarma. A més, només es pot sol·licitar ajuda per una orientació zootècnica en el cas dels ramaders quan alguns -sobretot de zones d’interior- diversifiquen amb oví-caprí i boví la seua explotació. L’organització considera que molts ramaders, fonamentalment particulars, tindran problemes per a presentar-les quan es podria haver confeccionat un llistat com ha passat amb les confraries de pescadors, perquè es tracta d’una ajuda directa i adjudicar-les d’eixa forma simplificant encara més el procediment.

Altres novetats futures són que per al pròxim decret que s’aprovarà amb ajudes per al sector de la flor tallada i la planta ornamental, dotat amb 2,4 milions d’euros, LA UNIÓ ha aconseguit que Agricultura introduïsca el cultiu de la palma, característic del Camp d’Elx, i molt afectat després de la suspensió de tots els actes de la Setmana Santa.

D’altra banda, LA UNIÓ treballa en aquests moments amb la Conselleria d’Agricultura per a concedir ajudes així mateix per a altres sectors ramaders afectats per la Covid-19 -que s’han quedat fora d’aquest primer decret- com és el cas del cunícola, apícola, avícola (ànecs, oques i ratites) o boví de llet.

Davant la negativa de la Conselleria d’Agricultura d’establir ajudes per al sector de boví de lídia, LA UNIÓ ha fet gestions amb Presidència de la Generalitat i les Diputacions per a que s’establisca una línia d’ajudes a aquest sector ramader. Existeix per tant un compromís que s’ha de concretar per a donar un suport econòmic a aquesta ramaderia molt afectada per la declaració de l’estat d’alarma. Són més de 9.400 reproductores de lídia que es troben en el camp amb greus pèrdues per als seus productors i a les quals s’ha de continuar cuidant i alimentant.

En relació al Decret aprovat hui es concedeixen ajudes per als sectors oví-caprí, boví de carn i d’esquer, gallines de posada i equí d’esquer, a més de per a aquelles persones afectades pel tancament dels mercats de venda no sedentària, llotges, alhóndigas, canal HORECA o menjadors escolars. També s’ha establit una línia d’ajuda per a les persones que a conseqüència de la crisi de la Covid-19 han hagut de crear canals telemàtics per a la venda de productes agroalimentaris, per a les entitats gestores de les llotges pesqueres i per als municipis de les zones rurals per adequar espais per a la venda no sedentària i complir amb les mesures sanitàries.