LA UNIÓ aconsegueix un fertilitzant orgànic de qualitat a partir dels purins de porc

Els resultats del projecte Interreg Re-Live Waste són molt positius i desperten l’interés del sector ramader

El projecte RE-LIVE WASTE, finançat pel programa Interreg Med de la Unió Europea i en el qual LA UNIÓ participa, ha aconseguit posar en marxa una planta pilot de tractament de purins, amb una tecnologia innovadora, que permet reduir els nivells de nitrogen i recuperar fòsfor en la forma d’un precipitat que en cristal·litzar condueix a l’obtenció d’un fertilitzant orgànic enriquit i ric en estruvita.

El sistema intensiu de producció ramadera porcina, concentrada en determinades àrees, genera uns subproductes -purins- que en utilitzar-se com a abonament poden provocar problemes en el sòl i aigua pel seu mal ús. Per això, és necessari establir estratègies d’actuació que permeten planificar una gestió d’aquests i reduir així el seu impacte ambiental, i facilitar que efectivament puguen ser utilitzats com a fertilitzants.

En aquest sentit, la estruvita és una magnífica font de fosforo, indispensable per a la fertilització, però el seu preu no para de créixer atés que s’obté de roques fosfòriques els jaciments de les quals estan sobreexplotats. LA UNIÓ i la resta de participants del projecte es converteixen així en pioners en el desenvolupament d’aquesta tecnologia tan prometedora que, d’una banda, dóna solució al tractament de purins i, per altra, a l’esgotament gradual dels recursos minerals fosfòrics.

La planta pilot es troba en les instal·lacions del Centre d’Investigació i Tecnologia Animal-CITA de Segorbe (Alto Palancia). Els resultats són molt prometedors i confirmen que la producció de fertilitzant orgànic com a precipitat de estruvita pot ser una alternativa tècnicament viable. El procés és eficaç atés que redueix fins a un 40% el nivell de NH4, i a més el contingut elevat de carboni orgànic i de matèria orgànica totals permet considerar el precipitat obtingut com a orgànic.

Des del punt de vista econòmic, l’estudi de viabilitat i de negoci desenvolupat per LA UNIÓ demostra que una planta de capacitat de tractament de 50 m³ de purí costaria al voltant de 100.000 €, que el rendiment obtingut és de 17 kg fertilitzant/m³ purí, que el preu del fertilitzant enriquit amb estruvita podria aconseguir els 350 €/Tn i que amb 300 dies de funcionament la inversió es recupera en no més de set anys. A major grandària de la planta es produirien majors economies d’escala i més benefici. De fet, el pas de 20m3 de la planta pilot de Segorbe a 50m3 de purí tractable suposa un 25% d’estalvi en costos operatius.

LA UNIÓ assenyala que es tracta d’un projecte prometedor i interessant que obri les portes a la comercialització d’aquesta estruvita orgànica per a agricultura ecològica i també per a producció energètica. El procés podria ser millorat mitjançant la combinació de digestió anaeròbica per a la producció de biogàs en un reactor annex amb el que es podrien sumar els ingressos procedents de la comercialització del biogàs.

L’organització ha posat en marxa, en vista dels resultats reeixits, una campanya de presentació al sector ramader mitjançant punts d’informació a les comarques valencianes on hi ha més problemes amb els purins, i, sense excepció, tots els ramaders han mostrat un gran interés donat el gran problema mediambiental que generen els purins de porc i el cost d’eliminació que suposen, màximament quan aquesta tecnologia genera la possibilitat d’obtindre ingressos addicionals amb una relativament xicoteta inversió inicial.

Els resultats obtinguts fins hui continuaran, especialment pel que fa a l’aplicació del fertilitzant obtingut per a agricultura ecològica, una cosa que permetria tancar un cercle virtuós econòmic i mediambiental alhora, de deixalla contaminant procedent de la ramaderia a input de gran qualitat per a la fertilització ecològica, evitant a més l’extracció de roques fosfòriques. “En definitiva, un magnífic exemple d’economia circular barata, responsable i de gran projecció en el mercat”, segons LA UNIÓ.