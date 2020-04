LA UNIÓ alerta de la alerta de la falta de mà d’obra en els pròxims mesos per a la recol·lecció de les collites

Connect on Linked in

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders alerta de l’elevada preocupació que existeix en el sector agrari valencià davant la falta de mà d’obra per als diferents treballs necessaris per a la producció d’aliments, així com l’augment de costos que pot suposar tant aquesta limitació de mà d’obra com de la reorganització d’aquesta. Afecta la situació sobretot al final de la campanya de cítrics i l’inici de la del nispro, cirera i fruita d’estiu.

A això, se li suma la necessitat actual de proporcionar al personal laboral els equips de protecció individual (EPI) afegits als exigits en la realització de les diferents i diverses tasques per a una correcta prevenció dels riscos laborals.

Cal assenyalar que les tasques de recol·lecció, majoritàriament, depenen en gran manera de treballadors temporers, tant nacionals com provinents de països de la Unió Europea com Romania, Polònia, però també de fora de la UE, com el Marroc o fins i tot de Sud-amèrica en determinades ocasions. A això, se li sumen les limitacions en frontera dins de l’espai Schengen amb la restricció de la llibertat de moviments que pot afectar la contractació estacional de temporers.

Amb la finalitat de garantir aquesta disponibilitat de mà d’obra per a les imprescindibles tasques en el sector agrari durant els pròxims mesos des de LA UNIÓ s’han traslladat, per a la seua consideració per part de la Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana, una sèrie de propostes.

Entre les mateixes destaca la creació, en el si de la Delegació del Govern, d’una taula de seguiment que analitze les necessitats de mà d’obra en els sectors essencials, amb la participació de Labora també per a conéixer la mà d’obra disponible.

En el cas de no disposar amb agilitat de suficient mà d’obra, l’organització sol·licita que s’autoritze la compatibilitat del cobrament de la prestació de desocupació amb el desenvolupament de treballs en sectors essencials, com l’agrari. També es reclama la prolongació automàtica dels permisos i contractes per als treballadors temporers que actualment estiguen en l’estat espanyol.

En l’escrit remés per LA UNIÓ a la Delegada del Govern, Gloria Calero, s’insta al Govern d’Espanya perquè, al costat de la Comissió Europea, treballen per a garantir que, malgrat les mesures d’emergència, es garantisca la disponibilitat de mà d’obra i, per tant, el desplaçament de treballadors temporers. I també perquè el Govern d’Espanya treballe al costat de la Comissió Europea i resta d’Estats membre amb la finalitat que les mesures excepcionals que s’han implementat per a restringir l’encreuament de les fronteres contemple, sota supervisió sanitària, el pas de treballadors temporers.Una altra de les mesures demandades per LA UNIÓ a la Delegada del Govern fa referència a la necessitat de facilitar als ocupadors equips EPI suficients per als seus empleats, relacionats amb les mesures establides per les autoritats sanitàries per a evitar el contagi del COVID-19