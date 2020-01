LA UNIÓ alerta sobre la incertesa i les amenaces futures que provoca el Brexit després de l’eixida oficial del Regne Unit de la Unió Europea

Connect on Linked in

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders lamenta l’eixida oficial del Regne Unit de la Unió Europea que serà oficial aquest divendres 31 de gener i demana a la Comissió Europea que no desistisca del seu treball per reduir les conseqüències del Brexit i que aquestes no recaiguen en els llauradors i ramaders per retallades en la PAC i possibles canvis en les relacions comercials actuals.

LA UNIÓ, qui ja ve alertant fa temps sobre el possible impacte que pot tindre el Brexit en la política agrària europea, lamenta que l’eixida de Regne Unit s’haja fet efectiva i reclama que es continuen les negociacions en el període de transició que s’obri ara fins a desembre de 2020.

Segons les dades fetes públiques fins ara, Regne Unit, amb la seua eixida de la UE, s’emportaria 12.000 milions d’euros que aporta a la PAC, la qual cosa, unit als condicionants agroambientals que es plantegen ara amb l’Acord Verd del nou executiu, complicaria la situació econòmica a molts productors.

“És obvi que s’acabarà retallant el pressupost de la PAC, encara que caldria esperar a saber si els Estats membre estan disposats a assumir el forat que deixa Regne Unit”, assenyala LA UNIÓ. “En qualsevol cas, no es poden augmentar els requisits i obligatorietats i baixar els recursos per a complir-los”, afigen.

Pel que fa a les produccions agràries, LA UNIÓ assenyala que Regne Unit és un soci preferencial quant a la nostra exportació de fruites i hortalisses, sent en l’actualitat el nostre tercer mercat de destinació, després d’Alemanya i França.

En aquest sentit, el fet d’haver arribat a un acord de lliure comerç sense aranzels de cap mena en una primera fase transitòria ajudarà almenys a estabilitzar les exportacions ja que, en opinió de l’organització, el marc d’incertesa en el qual s’ha operat en aquests últims anys s’ha dissipat. LA UNIÓ recorda que Espanya exporta quatre vegades més del que importa a aquest país.

No obstant això, l’organització demana cautela i prudència i considera que enguany serà crucial per a, d’una banda, prémer les relacions comercials en aquest nou marc i, per un altre, treballar perquè el pressupost de la PAC siga raonable i es minimitzen les conseqüències de l’eixida de Regne Unit.

Un altre fet que preocupa a LA UNIÓ és que el Regne Unit, amb ports importants en el seu territori, es convertisca en un punt pel qual les produccions de països tercers entren al mercat de la Unió Europea. És a dir que s’instauren allí ports francs que faciliten l’entrada de productes de tercers països sense control, realitzant una possible triangulació. Per tant, el treball en els pròxims mesos ha d’estendre’s també a la vigilància de l’Acord amb el Regne Unit amb la finalitat d’evitar reexportacions de països tercers.