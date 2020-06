LA UNIÓ anima als viticultors de la Comunitat Valenciana a demanar les ajudes per la crisi del sector que finalitzen dimarts que ve

Connect on Linked in

Lamenta el poc temps donat pel Ministeri d’Agricultura per a sol·licitar-les i agraeix en contrast a la Conselleria d’Agricultura la diligència en tot el procés

Poden consultar en les oficines de l’organització que disposa en tot el nostre territori19 de juny de 2020.-

LA UNIÓ de Llauradors anima al conjunt dels viticultors de la Comunitat Valenciana a sol·licitar les ajudes atorgades per a pal·liar l’impacte de la Covid-19 en el sector i que conclouen dimarts que ve 23 de juny. Es tracta de suports econòmics per a la collita o verema en verd, la destil·lació o l’emmagatzematge.

L’organització informa els productors que poden realitzar les gestions oportunes en les oficines que disposa en la Comunitat Valenciana i insta a realitzar els tràmits al més prompte possible davant la imminent fi de termini per a demanar l’ajuda.

LA UNIÓ lamenta el poc temps que han tingut els viticultors, de només quatre dies hàbils, per a demanar-les i critica al Ministeri d’Agricultura per no fer bé les coses en unes ajudes que es concedeixen per primera vegada a Espanya. Agraeix en contrast a l’actitud ministerial la labor de Conselleria d’Agricultura, qui ha agilitzat tot el procés perquè els viticultors valencians pogueren sol·licitar les ajudes des d’ahir, fins i tot amb una publicació extraordinària en el DOGV.

A més de la urgència en el termini LA UNIÓ critica l’escassa dotació econòmica per a les tres mesures -90 milions d’euros, dels quals únicament 10 són per a la collita en verd- que es queda curta en relació amb altres països de l’entorn, ja que per exemple França destina el doble. Considera que aquestes mesures són positives per al sector i es felicita per la seua aprovació, sobretot en uns moments tan difícils i de tanta incertesa a diferents nivells, si bé ni els terminis ni el pressupost han sigut els adequats.

LA UNIÓ i la seua organització estatal Unión de Uniones, que han vingut demandant aquest tipus de mesures en anys passats, quasi sempre en solitari, ha fet diverses propostes encaminades a solucionar la situació d’un dels sectors productius més importants.

“En general, les mesures aprovades són positives en el seu conjunt, però l’escassetat en els terminis i en el pressupost poden al final que no tinga l’acolliment esperat”, comenten des de l’organització. “En qualsevol cas, ara el que toca és que els viticultors de la Comunitat s’acullen a l’ajuda i la sol·liciten ja, abans que vença el termini”, afigen, recordant que conclou aquest pròxim dimarts 23 de juny.