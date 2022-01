Connect on Linked in

Segons un estudi elaborat sobre la base de la nova Enquesta del Ministeri d’Agricultura

LA UNIÓ assenyala que els productors valencians van deixar de cultivar l’any passat més de 2.000 hectàrees de mandariners i quasi 900 de caqui

En sentit invers destaca la pujada de superfície d’alvocat que es va consolidant com un cultiu emergent

Un estudi elaborat per LA UNIÓ de Llauradors, a través de l’última Enquesta de superfícies del Ministeri d’Agricultura, reflecteix que els productors de la Comunitat Valenciana van deixar de cultivar al llarg de 2021 un total de 2.056 hectàrees de mandariners i 888 de caqui.

De l’estudi també ressalta la forta baixada de la superfície de l’ametler de varietats comercials amb 523 hectàrees i quant a la fruita d’estiu destaca la caiguda de superfície d’albercoquers amb 632 hectàrees menys o de bresquilla o nectarina, amb un descens de 111 ha.

En sentit invers augmenta de manera rellevant la superfície de llima amb 1.200 hectàrees, la d’alvocat amb 714 hectàrees més, la d’olivar amb 264 i la de vinya (vinificació i taula) amb 166 ha. També creix la de taronger en 275 ha o la de xufa en 139 ha.

Amb aquestes dades més representatives i la resta de la comparativa de superfície que puja o baixa entre 2021 i 2020 es desprén que la superfície perduda o que s’ha deixat de cultivar en la Comunitat Valenciana ha crescut entre un any i un altre en 1.409 hectàrees. En termes absoluts de superfície no productiva, la Comunitat Valenciana ha passat de tindre 443.534 hectàrees no productives en 2020 a 445.550 en 2021.

En la forta caiguda de la superfície de mandariners cal destacar els baixos preus percebuts pels llauradors en les últimes campanyes en les mandarines més primerenques i les clementines, degut en gran part a la competència dels cítrics procedents de Sud-àfrica, qui va augmentar en 2021 les seues exportacions de mandarines a la Unió Europea més d’un 30%. Un recent estudi de LA UNIÓ reflectia que és al setembre quan Sud-àfrica augmenta els enviaments de xicotets cítrics als mercats europeus, amb una mitjana de 18.000 tones en eixe mes durant les últimes campanyes, pujant a unes 25.000 les dues últimes, i en un global d’unes 64.000 al llarg de tota la seua campanya d’exportació, amb una mitjana d’unes 78.000 tones durant les dues últimes. En aquest sentit, LA UNIÓ continua reclamant que s’introduïsquen les mandarines en la revisió de l’acord d’Associació entre la UE i l’Àfrica Meridional (Sud-àfrica) i ho facen amb un aranzel de preus d’entrada des de setembre, després de comprovar-se clarament que distorsionen l’eixida comercial de les nostres clementines i mandarines primerenques en l’inici de campanya.

Sobre el caqui, LA UNIÓ exigeix a les diverses Administracions més atenció i sensibilitat cap a aquest cultiu davant els problemes pels sinistres meteorològics i de plagues que té i, mentrestant s’haurien de concedir ajudes per a mantindre en peus les explotacions i evitar el desastre econòmic i mediambiental que representen els camps abandonats en les nostres zones productores. Els llauradors pateixen un augment desorbitat dels costos de producció per a frenar les plagues, perquè els productes autoritzats no tenen l’eficàcia desitjada i els depredadors per a la lluita biològica són massa cars. A més, la pujada de les tarifes elèctriques, l’augment del preu de fertilitzants o el dels envasos o embalatges, entre altres inputs, tampoc ajuden….