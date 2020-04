Connect on Linked in

LA UNIÓ assenyala que la meitat de la collita d’alls tendres es perd davant la falta de compradors pel tancament dels mercats als pobles i del canal Horeca

Compta amb el distintiu de la marca de qualitat CV

LA UNIÓ de Llauradors indica que més de la meitat de la segona campanya d’alls tendres de la Comunitat Valenciana s’ha perdut pràcticament tota davant la falta de compradors pel tancament fins ara dels mercats en les diverses poblacions de la Comunitat Valenciana i del canal Horeca (hotels, restaurants, cafeteries i bars) com a conseqüència de la crisi sanitària pel Covid-19. Les pèrdues són superiors als 10 milions d’euros i gran part de les mateixes es concentren a la comarca de la Costera i en la localitat de Xàtiva

Aquesta campanya, de la varietat Cama Curta, sol començar a meitat de març i davant la falta de compradors per a aquesta hortalissa una bona part dels productors ha decidit rotovatar els seus camps i destruir la seua producció.

En la Comunitat Valenciana hi ha un total de 335 hectàrees cultivades, de les quals més de la meitat es concentra a la comarca de la Costera i fonamentalment al voltant de la localitat de Xàtiva. La producció anual és de poc més de 4 milions de quilos, uns 51 milions de garbes.

LA unió reclama ajudes per als productors d’alls tendres, igual que per a uns altres també molt afectats per la crisi sanitària del Covid-19, i també insta a l’Ajuntament de Xàtiva que arbitre algun tipus de suport als productors d’aquest cultiu tan arrelat en la localitat, com per exemple podria ser que no es cobre enguany l’IBI rústic.

Des de principis del passat any, la Conselleria d’Agricultura va aprovar la reglamentació de qualitat de l’all tendre, per a la seua distinció amb la marca de qualitat CV, donant resposta així a una iniciativa impulsada per diversos operadors d’aquest producte que sol·licitaven aquest reconeixement fonamentat en les característiques i qualitat del producte. Només es poden identificar amb la marca CV les varietats Cama Llarga i Cama Curta. També compten a Xàtiva amb una associació de productors per a promoure i difondre la cultura i prestigi de l’all tendre.