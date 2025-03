LA UNIÓ celebra els avanços aconseguits per al sector agrícola

La Unió Llauradora i Ramadera valora molt positivament l’aprovació de la Llei Òmnibus de Desaprofitament Alimentari, en què s’han inclòs esmenes importants per al sector agrícola, algunes de les quals han estat promogudes per la organització estatal en la qual s’integra Unión de Uniones.

Tot i així, l’organització lamenta que algunes altres propostes hagen quedat fora.

Aquest dijous, el Ple del Congrés va aprovar la Llei de prevenció de les pèrdues i el desaprofitament alimentari, que, a més de regular aquesta matèria, ha incorporat diverses qüestions d’importància per al sector agrícola, convertint-se així en una veritable norma Òmnibus.

Exempció per a les microexplotacions

Un dels aspectes més destacats per a LA UNIÓ és que s’ha aconseguit que la pràctica totalitat de les explotacions agràries queden fora de les obligacions relatives al desaprofitament alimentari. Això evita una nova càrrega econòmica i burocràtica per a les xicotetes i microexplotacions, que havien estat en risc de ser afectades per la normativa.

Major representativitat per als llauradors i ramaders

Un altre dels assoliments importants és l’establiment d’un nou procediment de determinació de la representativitat de les organitzacions agràries. Aquest procediment és més democràtic i objectiu, ja que tindrà en compte les eleccions agràries autonòmiques i permetrà l’accés al marco d’interlocució institucional a qualsevol organització que acredite mínims de presència i implantació en el sector.

Per a LA UNIÓ, és fonamental que els qui negocien en nom dels llauradors i ramaders estiguen legitimats per a fer-ho. En aquest sentit, es recull que en un període de cinc anys, el govern haurà de fer un pas cap a un sistema basat principalment en les urnes i el vot dels professionals del sector.

Ajudes per a l’olivar i la vinya afectats per la sequera

Un altre gran èxit aconseguit és que el govern establisca una ajuda excepcional de 370 milions d’euros per als productors d’olivar i vinya afectats per la sequera dels darrers anys. En cas d’incompliment d’aquesta mesura, LA UNIÓ no dubtarà en recórrer als tribunals per garantir que es dugui a terme.

Crítiques a la supressió d’algunes propostes

Malgrat aquests assoliments, LA UNIÓ critica que el govern hagi vetat la votació per a prorrogar l’ajuda a les plantes de tractament de purins per a cogeneració d’energia, una proposta que sí comptava amb suport per a ser aprovada i que posa en una situació difícil als ramaders de porcí.

A més, l’organització lamenta que també hagi quedat fora la proposta de revisar els procediments de preses i assuts, incloent l’obligació d’audiència pública als afectats i l’informe d’impacte ambiental previ.

Compromís amb el sector agrícola

Des de LA UNIÓ s’ha subratllat que, tot i les dificultats, continuaran insistint en altres mesures importants per al sector agrícola que encara no han estat resoltes, i han destacat que Unión de Uniones continua treballant de manera seriosa per donar resposta a les demandes dels llauradors i ramaders, evidents a través de les mobilitzacions que s’han visibilitzat al llarg de l’any.