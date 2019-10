La Unió confirma l’ús de pesticides en cítrics de Sud-àfrica i Mercosur

Print This Post

Uns pesticides prohibits a la Unió Europea.

Les sospites denunciades el mes d’abril passat per LA UNIÓ de Llauradors sobre l’ús de matèries actives de pesticides en els cítrics de Sud-àfrica i Mercosur que estan prohibides a la Unió Europea pareix que queden confirmades després de les analítiques posteriors efectuades i els resultats de les quals s’acaben de conéixer.

Aquesta organització ha procedit a la compra de cítrics procedents de Sud-àfrica i Mercosur i els ha portat a un laboratori de la Comunitat Valenciana autoritzat tant per la Conselleria de Sanitat Pública com la d’Agricultura per a analitzar-los. Les proves analítiques són contundents i entre altres substàncies es troba la carbendazima (prohibit el seu ús a la UE des de juny de 2016). També destaquen aquestes proves que els cítrics de Sud-àfrica analitzats posseeixen fins a set matèries actives de pesticides, la qual cosa posa de manifest que són menys sostenibles des del punt de vista mediambiental que els nostres.

Tot l’anterior demostra el que ja van denunciar a l’abril LA UNIÓ i AVACU en el transcurs d’una roda de premsa. Hui precisament Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ s’ha reunit amb el president de AVACU, Fernando Moner per a traslladar-li aquests nous resultats.

Després d’aquesta confirmació, LA UNIÓ es posarà en contacte amb les cadenes de distribució-supermercats perquè rebutgen aquells cítrics dels seus proveïdors que continguen matèries actives de pesticides que no es poden emprar en l’àmbit de la Unió Europea. Així, els supermercats donarien mostra de sensibilitat cap als llauradors, però sobretot davant els consumidors.