LA UNIÓ considera que la proposta del MAPA sobre la norma de comercialització per a l’oli no solucionarà la crisi i facilita l’especulació

LA UNIÓ de Llauradors s’oposa completament a l’aprovació del projecte de Reial Decret sobre una norma de comercialització de l’oli d’oliva, el termini de consulta pública de la qual va acabar divendres passat, en considerar que els instruments de regulació continguts, tal com es plantegen, seran ineficaces per a recuperar els preus. L’organització es mostra així molt crítica davant aquest est Reial Decret ja que considera que l’emmagatzematge privat, la collita primerenca o la regulació de rendiments en el sector olivarer seran mesures buides si no s’emmarquen en un pla d’actuacions i compromisos sectorials que ara com ara no existeix.

Per això demana al MAPA soluciones més holístiques per a recuperar al sector de la crisi de preus en la qual ha caigut. Al seu judici els instruments d’autoregulació contemplats en aquest Reial decret, articulats pel Ministeri, són un mal pegat.

En aquest sentit denuncia que, en la forma en què l’esborrany està redactat, amb la immobilització d’oli es posa en mans de l’especulació un volum d’emmagatzematge gratis que facilita als intermediaris el control del mercat.

Així mateix, en cas que finalment es tramite el projecte, l’organització considera que en cap concepte haurien d’aplicar-se les mesures que penalitzen a l’olivar tradicional i menys productiu com és el de la Comunitat Valenciana. “En altres sectors, com el vi, les restriccions es plantegen a les explotacions més intensives en atribuir-los una major responsabilitat en el problema”. argumenten, “i, no obstant això, en l’olivar ens volen tractar a tots amb el mateix tracte”.

Fracàs de l’emmagatzematge privat

En relació als instruments contemplats, un clar exemple de l’escàs efecte d’aquesta mena de mesures és l’emmagatzematge privat dut a terme recentment per la Comissió Europea.

Entre novembre de 2019 i febrer de 2020, es va finançar la retirada durant sis mesos de 196.000 tones d’oli del mercat espanyol (un 14% d’una collita mitjana), amb un cost total de 27,4 milions d’euros. No obstant això, els preus de l’oli no sols no han millorat respecte a la situació prèvia a l’aplicació de la mesura, sinó que han descendit, en concret, un 11% el llampant, un 9% l’oli d’oliva verge (AOV) i un 6% l’oli d’oliva verge extra (AOVE).

Per part seua, entre octubre de 2019 i juny de 2020 – mateix període en què s’emmagatzemava l’oli espanyol – les importacions d’oli han augmentat un 58% per damunt de la mitjana de les últimes quatre campanyes; fonamentalment amb procedència de Tunísia i Portugal, des d’on han augmentat les compres un 164%.

LA UNIÓ proposa que es millore la legislació relativa a l’etiquetatge en origen, es perseguisca efectivament el frau a tots els nivells i es consoliden compromisos sectorials per a no saturar més el mercat amb importacions en situacions de sobreproducció i preus baixos. Igualment, reclama que es concentren les ajudes de la PAC en els professionals del sector i una política que faça costat veritablement a l’olivar tradicional, en lloc d’espentar als olivicultors a intensificar cada vegada més les seues produccions per a poder tirar avant.