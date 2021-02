LA UNIÓ considera un error greu del Ministeri d’Agricultura aplicar aquesta convergència PAC en el període transitori perquè posa en risc la viabilitat de molts llauradors i ramaders professionals

Connect on Linked in

LA UNIÓ de Llauradors, a través de la seua organització estatal Unión de Uniones, s’ha dirigit per escrit al ministre d’Agricultura, Luis Planas, per a demanar-li una reflexió sobre el mecanisme de convergència d’ajudes PAC aplicable en 2021 i 2022, ja que perjudica els professionals d’alguns sectors en la Comunitat Valenciana.

L’organització, que ja va alertar en el seu moment que posar-ho en marxa sense acompanyar-ho d’altres elements de redistribució de les ajudes era un error, considera que s’està generant efectes perversos que posen en risc la viabilitat de molts llauradors i ramaders professionals.

LA UNIÓ critica en aquest sentit a les Comunitats Autònomes, entre elles, a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, ja que van conéixer el projecte de Reial Decret al setembre, amb totes les dades que necessitaven per a preveure que això anava a passar, i excepte Andalusia i Galícia que apostaven per una convergència més moderada, cap va posar pegues i per això no han fet de forma adequada el treball previ.

La Conselleria d’Agricultura ha informat que l’impacte de la convergència se saldarà amb la pèrdua del 1,4% dels pagaments directes en la Comunitat Valenciana, que cal no oblidar que pertanyen als actuals beneficiaris i no a l’Administració. En aquest sentit ha enviat una carta a totes aquelles persones que pogueren ser expulsades del sistema per a evitar que perden les seues ajudes, aspecte al qual LA UNIÓ dóna tot el seu suport. No obstant això, li recorda que podrien veure’s perjudicades també persones professionals en la Comunitat Valenciana que fins i tot podrien arribar a perdre fins al 28% de les seues ajudes actuals, sobretot dels sectors ramaders en extensiu, arròs i olivar.

En el període de consulta pública sobre el Reial Decret 41/2021 obert al setembre passat, les organitzacions que formen part de la Unión de Uniones ja van al·legar que reprendre la senda de la convergència aïlladament per a aquests dos anys i sense una definició de llaurador actiu vinculat a la condició de professional de l’activitat, ni ajudes redistributives, ni una revisió de la resta de l’esquema d’ajudes, podia tindre un impacte important. Ara nombroses explotacions professionals es veuen molt perjudicades, mentre que es beneficiarà també a productors no professionals.

L’organització posa l’accent en els qui viuen de sectors ramaders lactis i boví d’esquer, particularment per a les granges de muntanya a les quals es va reduir la seua superfície pel coeficient d’admissibilitat de pastures, així com en explotacions orientades a cultius com a arròs o tomaca d’indústria.

Amb aquesta convergència, segons les dades del Ministeri un 56% dels actuals beneficiaris de la PAC incrementaria els seus drets i un 44% patiria retallades. “Al no introduir elements que permeten enfocar les ajudes als qui vivim de veritat del camp i per a esmorteir l’efecte de la convergència a molts ens han fet un trencat important, considerant que, de no mediar una rectificació, quedaria a més encara la convergència del 2022 per davant”, comenten des de LA UNIÓ. L’organització ha demanat al Ministre d’Agricultura una reflexió sobre això i que reconsidere la decisió a la vista de les conseqüències que està tenint la convergència “a seques”.

L’organització estudia l’aplicació del mecanisme de la convergència

LA UNIÓ considera que el que està passant és una demostració que la PAC ha de canviar i que el Pla Estratègic de la PAC ha de posar als beneficiaris el filtre de professional i combinar tots els instruments de reequilibri dels pagaments directes disponibles per a un reequilibri no traumàtic dels suports. “No som dels que s’aprofiten ara d’aquest error per a defensar que tot seguisca igual… nosaltres volem que canvie a millor per als llauradors i ramaders professionals”, recalquen.

Al marge d’això, l’organització està realitzant les seues comprovacions per a constatar que el mecanisme de la convergència s’està aplicant correctament conforme al Reglament (UE) 2020/2220, que estableix les normes per al període transitori. Per a això es va reunir la setmana passada amb el FEGA i ha demanat un canal de resolució de dubtes amb l’organisme. “Si això no es corregeix i a més tenim dubtes que s’estiga aplicant bé, arribarem fins on faça falta perquè ho expliquen”, conclouen.