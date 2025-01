LA UNIÓ critica l’oblit de les ramaderies de Castelló en les ajudes per la DANA

LA UNIÓ denuncia que la Conselleria d’Agricultura s’oblida de les explotacions ramaderes de Castelló en les ajudes urgents per la DANA

Per una mateixa adversitat meteorològica, els ramaders de València seran compensats mentre que els de Castelló queden abandonats a la seua sort”

La Conselleria d’Agricultura ha publicat hui en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana un Decret que aprova les bases reguladores i el procediment de concessió directa d’ajudes urgents a les explotacions ramaderes pels danys ocasionats per la DANA. No obstant això, segons denuncia LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders, l’annex del decret només inclou un llistat de poblacions de la província de València, deixant fora les de Castelló.

El secretari general de LA UNIÓ, Carles Peris, critica durament aquesta exclusió, qualificant-la de “tracte desigual i incoherent” que trenca la unitat de criteris en la gestió de les ajudes. Peris afirma que aquesta decisió implica que, davant la mateixa adversitat meteorològica, els ramaders de València seran compensats mentre que els de Castelló queden abandonats a la seua sort.

El decret aprovat pel ple del Consell destina un total de 3,5 milions d’euros per a pal·liar els danys ocasionats per la DANA. D’aquesta quantitat, 700.000 euros s’han assignat per a cobrir danys directes als animals, pinsos i farratges, mentre que 2.800.000 euros estan destinats a la substitució d’equipament i maquinària essencials per a l’activitat ramadera. Aquestes ajudes tenen com a objectiu assegurar la continuïtat de les explotacions afectades i contribuir a la recuperació del teixit social i econòmic vinculat a la ramaderia.

Discriminació flagrant

Segons LA UNIÓ, aquesta exclusió és especialment greu si es compara amb altres iniciatives recents del Consell, com el pla d’ajudes de 12 milions d’euros per a reparar danys en infraestructures de 60 municipis de Castelló afectats per la DANA. Peris qüestiona aquesta diferència de tractament: “Si els ajuntaments de Castelló han rebut fons pels danys, per què s’ignora als ramaders? És una discriminació flagrant que no té cap justificació tècnica ni política”.

Exigència de rectificació immediata

LA UNIÓ reclama al conseller d’Agricultura, Miguel Barrachina, que rectifique immediatament i incloga en el llistat de beneficiaris totes les explotacions ramaderes de Castelló afectades per la DANA. L’organització agrària recorda que existeix un Reial decret llei que cobreix tot el territori valencià i obliga a protegir a totes les persones afectades.

Peris assenyala que “ens cansem d’escoltar promeses de suport al sector primari i al món rural, però en la pràctica aquestes paraules se les emporta el vent”. També adverteix que aquesta decisió no sols afecta els ramaders de Castelló, sinó també el teixit social i econòmic que depén d’ells. “Un ramader de Castelló té els mateixos drets que un de València, però per a aquesta Conselleria sembla que existeixen ciutadans de primera i de segona categoria”.

Finalment, LA UNIÓ subratlla la importància de la ramaderia no sols com a activitat econòmica, sinó també com a element clau per a la seguretat alimentària i la cohesió territorial de la Comunitat Valenciana. L’organització demana al Consell que corregisca aquesta situació amb urgència i garantisca un tracte equitatiu per a totes les persones afectades.