LA UNIÓ de Llauradors afirma que l’Organització Mundial de Cítrics no vol treballar problema de la sanitat vegetal

Continuen els problemes de Sanitat vegetal per a la Unió de LLauradors

Desde l’associació assenyala que la Organització Mundial de Cítrics ha decidit orientar-se quasi única i exclusivament a l’anàlisi dels mercats i a compartir informació entre les grans empreses del sector per a continuar mantenint una posició de domini, oblidant-se del greu problema de les plagues.

Des de LA UNIÓ no entenen com un organisme mundial citrícola òbvia un dels principals assumptes que porta de cap en l’actualitat al sector com és el de la sanitat vegetal. Aspectes com el d’establir protocols d’importació més ordenats i segurs, criteris d’unificació en tots els països productors en relació a l’ús de fitosanitaris per a evitar una competència deslleial son algunes de les reivindacions de la Unió

LA UNIÓ exigeix major presència inspectora i el màxim rigor davant la falta d’un tractament en fred per a eixos cítrics importats, perquè l’entrada d’una plaga en el nostre territori podria ser realment letal.

A més la unió afirma que els problemes de plagues dels exportadors sud-africans de cítrics seran indicardor fonamental mantindre l’accés als mercats europeus