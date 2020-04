Connect on Linked in

La mala climatologia dels últims mesos i la incidència de la fauna salvatge, claus per a aqueixa pujada

LA UNIÓ de Llauradors alerta d’un possible augment de costos de fins al 25% en la pròxima collita d’ametla en la Comunitat Valenciana

· La Llotja de Reus, referència de les cotitzacions, porta tancada des del 9 de març i on hi ha són més baixos que abans del confinament

· La paralització de l’activitat cinegètica pel Covid-19 ha augmentat la població de fauna i els danys

LA UNIÓ de Llauradors indica que l’augment dels costos de producció a causa de la mala climatologia dels últims mesos i la incidència de la fauna salvatge, al costat d’una caiguda en els preus, amenacen la pròxima collita de l’ametla en la Comunitat Valenciana i provoca la preocupació entre els productors que vivien últimament campanyes d’estabilitat. La pujada de costos de producció podria ser fins i tot entre un 20-25% superior a anys anteriors.

Igual que en altres cultius, el clima irregular ha afectat els ametlers. L’excés d’humitat i les pluges continuades de la primavera han incrementat considerablement les malalties fúngiques que provoquen defoliació i caiguda de fruita. La monilia, el fusicocium, la lepra, la taca ocre o el garbellat de l’ametla estan presents en moltes explotacions i els tractaments han de ser més freqüents que els habituals en altres anys. Aquest increment de tractaments, moltes vegades posposats per les contínues pluges o per la impossibilitat d’accedir a la finca davant la humitat del terreny, suposarà eixe considerable augment dels costos de producció.

Encara que resulta una mica prematur efectuar una estimació de la producció per a aquesta campanya, l’experiència indica que en les plantacions tradicionals serà inferior a la campanya passada, encara que el percentatge variarà en funció de la major o menor incidència dels aspectes esmentats i també podrà influir la forta caiguda de fulla en moltes parcel·les on els tractaments o no es fan o es retarden en excés.

La fauna salvatge també és un altre dels problemes que més preocupen els llauradors. La paralització de l’activitat cinegètica per la crisi sanitària del Covid-19 ha provocat un major augment de la població amb destrossa del cultiu i greus pèrdues en la producció no sols per a aquesta campanya sinó per a les següents. El sector demana que es torne a caçar amb normalitat, sense complicacions burocràtiques, per a evitar almenys minimitzar aquest tipus de danys.

Una altra de les preocupacions per als productors són les cotitzacions de les diferents llotges. Amb la crisi del Covid-19 la llotja de Reus, referent en l’àmbit estatal, porta sense presentar cotitzacions des del passat 9 de març; la d’Albacete ha estat cinc setmanes tancada i la de Múrcia és l’unica que només ha tancat dues setmanes. Les cotitzacions de l’ametla comuna en les llotges d’Albacete i Múrcia, durant la setmana del 23 d’abril, han sigut de 4,80 €/kg i 4,95 €/kg, respectivament, el que significa un descens del 8,3% i 6,3% en relació al principi de la declaració de l’estat d’alarma. La llotja de Reus a més, després de tancar en anteriors ocasions, sempre ha reflectit posteriorment una caiguda de preus de més del 10%.

LA UNIÓ espera que “ningú tinga la temptació d’aprofitar aquesta situació de crisi, on la solidaritat és l’únic valor que tenim, per a provocar artificialment una caiguda de preu en origen” i per això “demanem que l’Administració vigile i controle qualsevol anomalia que repercutisca en un descens del preu de les ametles”.