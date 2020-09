LA UNIÓ de Llauradors confia en una campanya del caqui amb millors preus per als productors que la passada

Connect on Linked in

Espera que es complisquen els contractes i en el cas de no fer-se traslladarà qualsevol irregularitat a la AICA

La preocupació és la Mycosphaerella en una xicoteta part de la producció

La campanya del caqui s’inicia ja en les zones productores de la Comunitat Valenciana i LA UNIÓ de Llauradors espera que la mateixa es desenvolupe de manera normal amb un augment del consum i uns preus al voltant dels 0,37 €/kg.

Les primeres estimacions reflecteixen una collita d’unes 315.000 tones, la qual cosa suposarà una reducció en relació a la passada del 27%, circumstància que hauria de servir perquè el mercat absorbira la producció esperada sense problemes.

La fruita és d’excel·lent qualitat i els consumidors han de conéixer que els nostres caquis, a diferència d’altres importats de tercers països, compleixen amb la legislació més estricta quant a ús de productes fitosanitaris i seguretat alimentària.

La forta demanda que s’espera de cítrics espanyols a conseqüència de la COVID19, seguint la tendència del final de la passada campanya, podria repercutir també de manera positiva en l’augment del consum de caqui i en conseqüència també en un repunt de les cotitzacions en origen.

LA UNIÓ recorda als diferents operadors comercials, ja siguen privats o cooperatives, que no és una campanya per a efectuar ofertes o saldos que desbaraten les bones perspectives i que una mínima planificació de la temporada en els quatre mesos de consum òptim comportarà preus raonables i beneficis per tots els integrants del sector.

Per aquest motiu, és molt important que els productors denuncien qualsevol pràctica comercial suposadament abusiva i il·legal com és el cas de no fer obligatori el contracte o que aquest no reculla o el preu o la data de recol·lecció. Des de LA UNIÓ es continuarà denunciant qualsevol vulneració de la Llei de la Cadena Alimentària i es traslladarà a l’Agència d’Informació i Control Alimentari (AICA) tota aquella denúncia justificada, tal com ha fet els últims anys.

L’única preocupació entre els productors, per a aquesta campanya, és que una xicoteta part de la producció que es considera destrío o minvament per no arribar al circuit comercial és deguda a l’augment de plagues i a les dificultats dels llauradors per a combatre-les davant la desaparició de productes fitosanitaris eficaços i la falta d’alternatives adequades a aquests. La mosca blanca, els tres Cotonets o últimament el ressorgiment inesperat del fong de la Mycosphaerella són algunes d’aquestes amenaces. Precisament sobre això últim, LA UNIÓ s’ha posat en contacte amb responsables de l’IVIA els qui han informat que, amb quasi seguretat, es deu a la resistència que ha creat el fong a uns certs fungicides del grup QoI (estrobilurinas). En el Butlletí d’Avisos de Sanitat Vegetal d’abril ja s’alertava del perill d’usar exclusivament aquest grup de fungicides, per la qual cosa es recomanaven una sèrie d’estratègies per a reduir la quantitat d’inòculs. No obstant això, també es reconeix que la infecció es deu a la combinación de dues circumstàncies: una primavera anormalment humida que ha generat una major quantitat d’inòculs al costat de la reducció del nombre de tractaments per part d’alguns propietaris i a l’abandó de camps a conseqüència dels desastrosos preus de l’última campanya. LA UNIÓ recomana perquè no torne a ocórrer aquesta situació seguir les instruccions dels tècnics i no actuar sempre de manera repetitiva, ja que el control i maneig de plagues requereix una informació permanent i actualitzada.

Des de LA UNIÓ se sol·licita a les Administracions (Govern d’Espanya i Generalitat) que es donen les eines efectives contra aquestes plagues perquè les actuals són insuficients i ineficaces per a controlar i reduir la seua incidència. En aquest sentit, LA UNIÓ ha demanat ajudes directes per als productors que han tingut, utilitzant mètodes químics recomanats, un minvament de la seua producció a conseqüència de la incidència de les plagues. De la mateixa manera, l’organització considera que s’hauria de preveure’s un pla alternatiu en el cas que els mètodes biològics (paràsits, depredadors, feromones) no funcionen.