Connect on Linked in

S’utilitzaran ara en les pluges torrencials de setembre i en la Xarxa Natura 2000 que no ens sembla malament, però hauria d’eixir de fons propis de la Generalitat

LA UNIÓ de Llauradors critica que s’eliminen 7,5 milions d’euros del PDR destinats a la millora de les explotacions i la incorporació de joves



Carles Peris diu que “Conselleria ha d’estudiar bé els requisits i condicions exigits a les potencials persones beneficiàries d’aquestes ajudes perquè siguen efectives i no es queden sense executar”



LA UNIÓ de Llauradors ha remés un escrit a la Conselleria d’Agricultura en el qual s’oposa a una modificació del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana (PDR-CV) 2014-2020 per la qual es minoren per valor de més de 7,5 milions d’euros partides que afecten directament la millora de les explotacions agràries i a la incorporació i rejoveniment de la població agrària, dos dels vertaders pilars per a professionalitzar i modernitzar el camp valencià.



Aquests diners es preveu destinar a pal·liar els efectes de les pluges torrencials i per a la Xarxa Natura 2000, una cosa que no li sembla malament a LA UNIÓ però que la Generalitat ho hauria de realitzar amb fons propis i no amb diners que estan destinats a persones professionals també d’altres comarques.

Concretament es preveu retirar ara 4,2 milions d’euros en l’ajuda a les inversions en explotacions agràries que ha tingut només una convocatòria en els últims sis anys amb una dotació pressupostària de 57 milions d’euros i que a data de 31 de desembre de 2018 l’import executat era 0.

També es lleven 3,3 milions d’euros de l’ajuda a la instal·lació de joves llauradors, que ha tingut tres convocatòries durant el període 2014-2020. En la primera de 2016 es van aprovar 244 sol·licituds amb un pressupost de 10 milions d’euros que al no ampliar-se va deixar fora a molts expedients. La segona, de 2017, va tindre un pressupost de 20 milions d’euros per a 374 sol·licituds i la tercera i més recent de març d’enguany encara no s’ha resolt. Després de tres convocatòries publicades (dues d’elles resoltes) i un pressupost de despesa total programada de 48 milions d’euros, a data de 31 de desembre del passat any s’havien executat únicament 9,8 milions d’euros.

Es tracta així segons el parer de LA UNIÓ de llevar diners que va dirigit directament a les persones professionals de l’agricultura per a destinar-ho a incrementar la dotació pressupostària de la Generalitat, única beneficiària de les dues mesures del PDR on aniran aquestes minoracions a les persones professionals, ja que es pretén finançar operacions públiques amb la despesa pública destinada a operacions de millora estructural del sector agrari valencià.



LA UNIÓ considera que si aquestes dues ajudes (Plans de Millora i Primera Instal·lació) no funcionen és responsabilitat del Govern del PP que les va redactar i va publicar de manera que no s’adequaven a la nostra realitat i del Govern actual del Botànic per no haver sigut capaç de modificar els requisits d’accés i fer-les més accessibles. En aquest sentit LA UNIÓ reclama als actuals gestors de la Conselleria d’Agricultura que facen una reflexió profunda de perquè fallen aquestes dues mesures, perquè ni s’han realitzat totes les convocatòries anuals, ni s’ha aconseguit per part de l’Agència de Foment i Garantia Agrària el nivell d’execució desitjable per a les persones beneficiàries.



Així, LA UNIÓ planteja la revisió dels requisits exigits a les persones potencialment beneficiàries d’aquestes dues importants mesures per a millorar el seu accés i aconseguir d’aquesta manera un major nombre d’operacions d’ajuda tant per a la incorporació de persones joves al sector agrari valencià com un major nombre d’explotacions objecte d’ajuda per a inversió.