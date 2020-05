Connect on Linked in

Reclama també a Agroseguro que cobrisca la cobertura perquè hi ha un impacte climàtic en eixa anomalia

LA UNIÓ de Llauradors demana a Conselleria d’Agricultura una línia específica d’ajudes per a aquells productors de caqui que tenen en les seues parcel·les una caiguda anormal de flor i brots

En algunes zones productores la incidència arriba fins el 90%

LA UNIÓ de Llauradors ha sol·licitat a la Conselleria d’Agricultura que establisca una línia específica d’ajudes per a cobrir les pèrdues en les explotacions de caqui que es veuen afectades enguany per una caiguda anormal de la flor i dels brots i que preocupen enormement les persones productores de diverses zones de la Comunitat Valenciana.

En les últimes setmanes els llauradors han detectat en les seues parcel·les una caiguda inusual tant de la flor com dels brots, una incidència que s’observa en totes les zones productores, però amb més virulència enguany en algunes comarques com el Camp de Túria a València o l’Alto Palancia en la de Castelló amb percentatges de fins al 90%. També s’observa en la zona productora més important de la Comunitat com és la Ribera Alta, però focalitzada sobretot en finques d’Alginet i Algemesí. A la comarca de la Hoya de Buñol s’aprecia una caiguda però no generalitzada de la flor.

La Conselleria d’Agricultura considera, amb les dades i informació de què disposa fins al moment, que es tracta d’un problema fisiològic que s’origina en aquelles parcel·les que van amb un retard fenològic i en les quals va coincidir el seu moment de la floració amb dies de temperatures baixes.

Cal assenyalar que aquesta afecció no està coberta pel sistema d’assegurances agràries en aquests moments i per això LA UNIÓ ja ha instat a Agroseguro a realitzar un estudi per a contemplar aquesta cobertura, ja que es considera que existeix un evident impacte climàtic en eixa caiguda de flor i brots del caqui.

LA UNIÓ creu que aquesta pèrdua de producció que afecta la rendibilitat de les explotacions de caqui, de la qual ni hi ha cobertura d’assegurances ni existeix cap tractament per a evitar-la, genera un minvament important en els ingressos de les persones productores afectades que s’ha de compensar d’alguna manera. Per això demana a la Generalitat que arbitre una ajuda extraordinària que pal·lie els efectes en els llauradors.