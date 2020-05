LA UNIÓ de Llauradors demana més implicació financera de les Administracions en les mesures COVID19 per al sector del vi

Connect on Linked in

Sol·licita que l’ajuda a verema en verd s’incremente fins als màxims que permet Brussel·les, el 60% dels costos d’eliminació i la pèrdua d’ingressos, i que no es pose límit pressupostari fins a conéixer les necessitats

LA UNIÓ de Llauradors ha demanat una major implicació de l’Administració i un augment de l’ajuda a la verema en verd en les al·legacions que ha presentat al Ministeri d’Agricultura dins de les mesures proposades per al sector del vi molt perjudicat també per la crisi del COVID-19.

LA UNIÓ, qui a principis d’abril ja va sol·licitar al MAPA la posada en marxa de la verema en verd així com la destil·lació excepcional per a vi, ha insistit en la necessitat d’ampliar aquestes ajudes atés que és l’única mesura que va específicament als viticultors.

L’organització considera positiu que, finalment, aquestes mesures es vagen a posar en marxa, no obstant això considera que el seu pressupost és curt en destinar únicament fons que no vagen a consumir-se del Programa de Suport Vitivínicola (PASVE) en altres actuacions i no envia al sector el missatge rotund que necessita d’implicació de les administracions a salvar aquesta situació.

“No es tracta només de no perdre diners del PASVE com en altres anys” aclareixen des de l’organització, en al·lusió als 71,4 milions d’euros de Brussel·les que no s’haurien gastat en les tres passades campanyes “sinó d’implicar-se amb fons addicionals com ha fet, per exemple, França”.

L’organització atorga prioritat entre les mesures proposades pel Ministeri –destil·lació de crisi, emmagatzematge privat i verema en verd- a aquesta última, ja que considera que per a traure producció del mercat té més sentit la verema en verd que elaborar vi per a després destinar-ho a la crema.

Per això al·lega que l’ajuda s’incremente fins als màxims que permet Brussel·les, el 60% dels costos d’eliminació i la pèrdua d’ingressos, i que no es pose límit pressupostari fins a conéixer les necessitats.

Destil·lació de crisi, emmagatzematge i reestructuració

L’equivalent sol·licita per a la destil·lació de crisi, per a la qual demana, a més, un canvi en el sistema de manera que siguen els productors que entreguen el vi els beneficiaris de l’ajuda, i no les destil·leries.

Respecte d’emmagatzematge privat ha sol·licitat en el seu document que es pot realitzar també amb vi envasat o embotellat, no sols a granel, sempre que es donen les condicions per a garantir la inviolabilitat de l’emmagatzematge.

Igualment reclama en les al·legacions que també a les mesures de reestructuració i reconversió de vinya i inversions en el sector se’ls apliquen els percentatges màxims de finançament comunitari que Brussel·les ha establit durant la crisi.

Finalment. l’organització rebutja la norma de comercialització que obligaria a destinar a vinagre o alcohol industrial o energètic la producció de parcel·les amb rendiments superiors als 18.000 kg. per hectàrea per a raïm #negre i els 20.000 kg., per a blanques. “Aquesta proposta ara està totalment fora de context” assenyalen. “No s’aclareix res sobre com s’aplicaria, ni hi ha estudis previs si sobre el seu impacte o els efectes que tindrà sobre el mercat el sacrifici al qual se sotmetria a aquests viticultors”, productors, en molts casos, amb vinyes en espatlera i regadiu als quals se’ls hauria donat suport amb fons públics de reestructuració i millora per a fer més competitives les seues explotacions.