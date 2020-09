LA UNIÓ de Llauradors demana que es garantisca una línia d’ajudes a la maquinària més eficient dins del Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima

Connect on Linked in

El Pla RENOVE s’ha quedat curt i ha de dotar-se d’un pressupost més flexible i d’acord amb la realitat del sector per a satisfer l’àmplia demanda

LA UNIÓ de Llauradors, donada la necessitat del sector de renovació de tractors i maquinària agrícola més eficient, ha demanat al Ministeri de Transició Ecològica (MITECO) que assegure la línia d’ajudes en aquesta direcció dins del Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC).

Representants de LA UNIÓ, els quals es van reunir recentment amb membres del Ministeri d’Agricultura per a parlar de la situació de la maquinària agrícola, destaquen que el PNIEC 2021-2030 pressuposta amb 929 milions d’euros uns programes públics d’ajudes a fons perdut i de finançament dirigits a explotacions agràries i a propietaris de maquinària agrícola que tenen per objectiu reduir el consum energètic de les explotacions agràries, comunitats de regants, maquinària agrícola a través de la modernització de les instal·lacions existents i la renovació de maquinària i / o substitució de tractors i màquines de sembra.

L’organització insisteix que aquesta seria una bona oportunitat si s’articula bé i demana que tant el MITECO com el Ministeri d’Agricultura es coordinen perquè funcione, a través del Pla RENOVE o una altra convocatòria, però que tinga present la realitat del sector agrari i les seues necessitats operatives.

Per la seua part, el Ministeri ha informat de la previsió que en un futur pròxim la totalitat d’ajudes que s’instrumenten en matèria d’inversió en maquinària per part de totes les Administracions, incloguen la classificació energètica dels tractors com a requisit per a la seua concessió, en línia amb els objectius cada vegada més exigents en matèria de respecte mediambiental i lluita contra el canvi climàtic.

En aquest sentit, LA UNIÓ assenyala que, si els requisits augmenten, les ajudes haurien de fer-ho en proporció perquè es puguen complir adequadament amb els compromisos d’eficiència. Així mateix, demana que abans de posar cap obligació sobre aquest tema s’assegure que hi ha en el mercat diferents tractors que disposen de tal certificació per part de les empreses de maquinària, perquè aquestes no tenen obligació de passar-la si no volen. Segons el Ministeri, l’Estació de Mecànica Agrícola ja ha començat a tindre un volum important de sol·licituds, la qual cosa demostra la voluntat de les empreses d’anar acreditant energèticament els seus tractors.

El Pla RENOVE es queda curt

LA UNIÓ manifesta la importància de dotar al Pla RENOVE d’un pressupost més flexible i d’acord amb la realitat del sector de cara a poder satisfer l’àmplia demanda que arriba cada any.

Dels 8 milions d’euros pressupostats del Pla RENOVE, s’haurien beneficiat només 1.000 sol·licitants, després d’atendre el 98% de les peticions, segons el Ministeri. En aquest sentit, dels 5 milions previstos per a tractors només es van usar 1,1 i la resta va ser destinada a maquinària agrícola, estant aquesta línia pressupostada amb 3 milions.

L’organització ha sol·licitat també al Ministeri en la reunió que en el Pla RENOVE es disposen imports d’ajudes més altes i prioritats en la selecció per als llauradors i ramaders professionals.