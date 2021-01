LA UNIÓ de Llauradors demana que es lleve el segell IGP a totes aquelles marques que no utilitzen ametla autóctona

Print This Post

Ni el miracle del Nadal ha salvat el preu de l’ametla, encara en caiguda lliure

LA UNIÓ de Llauradors demana que des de les Administracions es pose en valor a l’ametla autòctona en lloc de la importada i es promocione i s’incentive el seu ús com a requisit sine qua non per a poder accedir als segells de qualitat.

L’ametla, que està travessant una situació de crisi des de fa anys, està en la base de molts productes d’alimentació, sobretot els torrons i mantegades nadalenques que tant s’han consumit en aquestes dates. En aquest sentit, amb la IGP Xixona i Torró d’Alacant l’ametla compta amb un aparador molt important per a posar-se en valor.

LA UNIÓ considera imprescindible que les empreses emparades en marques de qualitat (IGP o DDOO) que no utilitzen producte autòcton exclusivament deixen de tindre aquest segell i proposa la incorporació de l’especificació de l’origen de l’ametla utilitzada per a la producció en l’etiquetatge.

“No es pot des de l’Administració culpabilitzar al productor d’ametla que fa un treball impecable criticant-li per no adaptar-se a la globalització i mentre premiar a marques amb IGP sense saber si més no d’on ve l’ametla que empren”, comenten des de l’organització.

Igualment, l’organització considera necessari que des de l’Administració es controle molt més a les Organitzacions de Productors i, en aquest cas, la de Fruita seca (OPFS) perquè complisquen amb tots els requisits legals de funcionament d’aquestes entitats, especialment pel que respecta a la convocatòria i la participació dels socis en les assemblees així com a les decisions de gestió de l’organització, o els límits de justificació de volums de fruita seca comprada a tercers. En aquest sentit, insta el Ministeri d’Agricultura i a les Comunitats Autònomes a prioritzar el suport econòmic a les OPFS que més treballen amb producte dels seus socis i penalitzen a les que no ho fan.

De la mateixa forma, l’organització creu que s’haurien de condicionar les ajudes dels Fons Operatius (FO) i altres que puguen rebre aquestes entitats en l’establiment de línies d’ajuda als seus Programes Operatius (PO) dirigits als seus socis llauradors: línies de reconversió varietal, d’instal·lació de reg, d’assajos i lluita fitosanitària, etc.

LA UNIÓ lamenta que els preus d’aquesta fruita seca no s’hagen recuperat si més no durant la campanya nadalenca, data en la qual es consumeix molts productes que tenen aquest aliment com quasi ingredient principal.

Segons l’estudi realitzat pels serveis tècnics de l’organització, en els últims 20 anys ha necessitat importar anualment de mitjana 352.000 tn, la qual cosa suposa que es necessitaria produir un 44% més de les que produeix actualment. Amb aquestes dades, és a dir que la demanda és quasi el doble de l’oferta, la lògica comercial establiria uns preus per a l’ametla autòctona molt més elevada dels quals es tenen i, no obstant això, no és així, ja que regeixen els preus internacionals.

Igualment, per al període concret de 2010-2019, s’ha identificat que el balanç comercial (Exportacions – Importacions) és negatiu amb una diferència de -201.000 tones anuals. D’altra banda, si es té en compte el consum en fresc, les necessitats de la indústria agroalimentària i les exportacions, es revela un dèficit de -132.000 tones anualment (producció – exportació – consum).

LA UNIÓ ja va denunciar en repetides ocasions durant 2020 la situació que estava patint l’ametla i l’entrada massiva d’ametla estatunidenca, el preu de la qual ha baixat prop d’un 60% respecte a 2015. Així, sol·licita que es canvie la política agroalimentària i que es beneficie a la indústria que utilitze ametles d’ací.