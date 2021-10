LA UNIÓ de Llauradors denuncia la paràlisi de compres i caiguda de preus per part de les grans cadenes de distribució europees en la taronja Navelina

Connect on Linked in

El gran apilament de taronja de Sud-àfrica emmagatzemada, gràcies als avantatges de l’acord comercial amb la Unió Europea, podria estar darrere d’aquesta situació

LA UNIÓ de Llauradors detecta que les grans cadenes de distribució que operen en els mercats europeus estan comprant per aquestes dates molt menys volum de taronges Navelina que l’any passat i a un preu a més bastant més baix de l’habitual.

En aquests moments, les cotitzacions ronden una mitjana de 0,15 €/kg en camp, xifra ridícula que és ruïnosa per als llauradors i que se situa per davall fins i tot dels costos de producció, quan l’any passat per aquestes mateixes dates eren del doble aproximadament. Amb l’augment de costos tan importants com l’electricitat, fertilitzants o combustible, la campanya de la varietat de taronja més important de la Comunitat Valenciana podria ser desastrosa si no es redreça el rumb.

Gran part de la culpa d’aquesta situació podria obeir a les importacions massives de taronges de tercers països, fonamentalment en aquests mesos des de Sud-àfrica. Les grans cadenes de distribució europees i importadors han fet apilament de taronja de Sud-àfrica i la tenen emmagatzemada, tapant l’eixida comercial de la nostra taronja.

L’actual acord comercial de la UE amb Sud-àfrica -en vigor des de juny de 2016-, i que cal revisar enguany, permet que les taronges sud-africanes entren en els mercats europeus des de l’1 de juny fins al 30 de novembre (anteriorment era fins al 15 d’octubre), amb una reducció progressiva d’aranzels d’entrada que en 2025 desapareixerà definitivament eixa obligació de pagar drets d’entrada al mercat comunitari.

La incidència sobre el sector citrícola valencià, espanyol i europeu de l’aplicació d’aquest punt concret de l’Acord ha portat conseqüències molt negatives, tant des del punt de vista econòmic -objectiu de l’Acord- com a fitosanitari i que s’exposen àmpliament i de forma justificada en els set informes tècnics de LA UNIÓ entregats a Brussel·les i que són la base de la justificació d’una revisió de l’esmentat acord.

Aquesta ampliació del període d’importació suposa, segons el parer de LA UNIO, la possibilitat d’entrada d’alts volums de cítrics en els últims dies d’eixes noves dates, de manera que provoquen la presència de taronges sud-africanes en els mercats fins més enllà de Nadal, amb clara afecció directa a les produccions europees com és el cas ara. La possibilitat d’entrada de taronges procedents de Sud-àfrica durant un mes i mig més és una eina evident de pressió dels preus a la baixa en origen en mans dels intermediaris.

LA UNIÓ assenyala que aquest acord es troba ja en període de revisió durant dos mesos i que ara és el moment d’introduir canvis, com seria per exemple reduir de nou el període d’importacions una vegada que s’ha demostrat que hi ha un solapament clar que pertorba els preus dels cítrics europeus i tornar també a instaurar aranzels a les importacions a partir del 15 d’octubre. L’organització creu que cal analitzar en profunditat la seua repercussió comercial, així com les conseqüències fitosanitàries que existeixen sobre el sector citrícola europeu. Durant eixe període, Sud-àfrica ha sigut a més un dels països amb majors rebutjos d’enviaments de cítrics per plagues a la UE, per la qual cosa l’entrada d’un organisme nociu desconegut seria letal per a la citricultura europea.

LA UNIÓ advoca també perquè es declaren ja de manera oficial els cítrics com a producte sensible, tant en la renovació de l’acord comercial de la UE amb Sud-àfrica com en altres acords amb països tercers. L’objectiu seria protegir el sector citrícola en aquesta mena de negociacions si el país tercer té també cítrics que desitja exportar a l’àmbit de la UE.