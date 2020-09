LA UNIÓ de Llauradors denuncia que els productors d’ametla de la Comunitat Valenciana deixaran d’ingressar esta campanya més de 50 milions d’euros

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’organització proposa una bateria de solucions que passen pel foment de l’ametla autòctona i la prohibició de pràctiques especulatives, entre altres coses

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Un estudi elaborat per LA UNIÓ de Llauradors revela que els productors d’ametla de la Comunitat Valenciana deixaran d’ingressar aquesta campanya una quantitat que ronda els 50 milions d’euros a conseqüència de l’augment dels costos de producció i la baixada dels preus. La superfície dedicada al cultiu d’ametler actualment en la Comunitat Valenciana és de 56.367 hectàrees, de les quals més del 80% se situen en zones de secà.

Els costos de producció per als Llauradors valencians en una explotació professional de secà s’han elevat un 25% fins a una quantitat de 1,30 €/kg/corfa, pel fet que la climatologia va provocar una major incidència de malalties en el cultiu i també a la major afectació de la fauna salvatge pel confinament. Igual que en altres cultius, el clima irregular de finals d’hivern i principi de primavera ha afectat els ametlers. L’excés d’humitat i les pluges continuades han incrementat considerablement les malalties fúngiques que provoquen defoliació i caiguda de fruita. La monilia, el fusicocium, la lepra, la taca ocre o el garbellat de l’ametla han estat presents en moltes explotacions i els tractaments han de ser més freqüents que els habituals en altres anys. Aquest increment de tractaments, moltes vegades posposats per les contínues pluges o per la impossibilitat d’accedir a la finca davant la humitat del terreny, ha suposat aquest considerable augment dels costos de producció.

En l’estudi de LA UNIÓ es determina que més del 80% de les despeses corresponen a costos fixos de l’explotació i la resta es corresponen a costos variables. Entre els variables el 45% és de despeses fitosanitàries -per l’increment del nombre de tractaments, quasi el 15% és de les labors de llaurat, una mica més del 10% a l’abonat i la resta dels costos és de la poda i recol·lecció.

Si tenim en compte que el preu percebut pels llauradors és un 40% més baix que en les mateixes dates de l’any passat -la cotització del passat 7 de setembre en la Llotja de referència de Reus va ser de 2,90 €/kg (gra) i que el rendiment mitjà és de 0,73 €/kg/corfa), ens dóna que cada productor valencià d’ametles perdrà esta campanya 0,58 € per cada kg d’ametla que produeix, és a dir unes pèrdues mitjanes de 800 €/ha, la qual cosa suposa 50 milions d’euros.

Aquesta situació és totalment insostenible i suposarà, de continuar, l’abandó de gran part dels cultius d’ametler de secà, per la qual cosa és vital que les diferents Administracions prenguen, en el marc de les seues competències, les mesures necessàries per a pal·liar la situació.

En aquest sentit, entre les propostes reclamades per LA UNIÓ destaca la necessitat d’un pla de reconversió varietal i tècnic del sector, amb finançament suficient, el mateix que unes ajudes acoblades a les explotacions tradicionals. També aposta pel foment i promoció de l’ametla autòctona, per millorar i donar transparència a la informació real i diària i per l’erradicació de les pràctiques especulatives i d’aquells especuladors que s’aprofiten de la desesperació dels productors.

Augment de les importacions

Malgrat totes aquestes circumstàncies, les importacions d’ametla de Califòrnia a Espanya segueixen a l’alça i ja en el primer semestre d’enguany van ser superiors un 29% en volum i un 16% en valor econòmic ja que el preu mitjà d’aquesta, amb una qualitat organolèptica infinitament inferior a la nostra, ha sigut de mitjana, un 22% superior.