Les dades tornen a ser desastroses per als productors amb un descens d’ingressos del 20% sobre l’anterior que ja va ser ruïnosa

LA UNIÓ de Llauradors denuncia que en els últims nou anys s’ha destruït a la Comunitat Valenciana una superfície cultivada de fruiters d’estiu equivalent a quasi 10.000 camps de futbol

· Han deixat d’ingressar uns 8 milions d’euros sobre la passada

· La diferència entre el que percep el llaurador en origen i el que paga el consumidor en botiga és de quasi el 300%

La campanya de fruita d’estiu per als productors de la Comunitat Valenciana es torna a saldar amb un balanç desastrós i un nou descens dels ingressos del 20% sobre la passada que ja va tindre uns resultats ruïnosos, segons LA UNIÓ de Llauradors. La comparació final és que els llauradors han deixat d’ingressar uns 8 milions d’euros sobre la campanya anterior.

Amb aquesta situació no és d’estranyar que l’abandó de terres de cultiu seguisca a l’alça. Segons les dades de LA UNIÓ, en els últims nou anys s’ha destruït el 29% de la superfície cultivada de fruita d’estiu (3.927 hectàrees menys durant el període entre 2010 a 2019) en el nostre territori, la qual cosa equival a una extensió de 9.696 camps de futbol (amb dimensions mínimes oficials de 96 x 45).

Si bé és cert que les cotitzacions mitjanes percebudes pels productors en el global dels cultius han sigut, de mitjana, un 19% superiors a l’anterior, no són suficients per a compensar el minvament de la producció del 42% respecte a la passada. L’anàlisi per grups, encara que tots són del mateix signe negatiu, resulta una mica diferent, Així, per exemple, en albercocs el preu va pujar un 54%, la producció va descendir un 46% i com a conseqüència els productors valencians d’albercocs han ingressat uns 2,2 milions menys de €, la qual cosa suposa un 16% menys que la campanya anterior.

En bresquilla i nectarina, els preus han augmentat un 32% i 60% respectivament, mentre que la producció s’ha reduït un 35% i 50%. Els ingressos així han sigut menors que en la campanya passada, en unes xifres d’entre 2 i 1,7 milions de €, respectivament, el que suposa un 14% i 20% menys.

El cas més sagnant és per als productors de prunes que han vist com el preu per quilo ha augmentat en un 13%, però en disminuir la producció un 38%, els seus ingressos han sigut quasi 2 milions d’euros inferiors als de la campanya anterior, la qual cosa ha suposat un 30% menys d’ingressos.

Els productors de fruita d’estiu estan al límit. Si la campanya passada va ser desastrosa, la d’enguany encara ha sigut pitjor i la conseqüència més directa serà una nova arrancada de plantacions que, per desgràcia i davant la falta de rendibilitat d’altres produccions, no seran replantades, amb el que es veurà incrementat la deterioració territorial. A més, en les principals comarques productores representarà un descens important en jornals en el camp o en magatzems, una cosa que suposa uns ingressos fonamentals per a nombroses famílies de la Vall d’Albaida, la Ribera Alta, la Costera o Los Serranos, entre altres.

El malestar entre els llauradors és majúscul en comparar. Mentre els preus que paguen els consumidors s’han situat de mitjana en 2,73 €/kg, els productors han cobrat en el millor dels casos de mitjana 0,72 €/kg, és a dir que hi ha un increment del 285% entre origen i destinació. Aquestes diferències varien segons productes. En albercocs la diferència és del 185%, en bresquilla del 340%, en nectarina del 227% i en pruna del 452%.

LA UNIÓ torna a insistir que els preus elevats que paga el consumidor no arriben al productor, sinó que es queden en el camí i tots menys els productors fan negoci de l’esforç d’uns pocs que a més mantenen el territori. L’organització exigeix a les Administracions que posen urgentment ordre en aquesta descompensada cadena agroalimentària i eviten eixa especulació atroç que destrossa al sector productor. En aquest sentit demana a la AICA que controle la Llei de la Cadena Agroalimentària, que exigisca contractes obligatoris i fixació de preus, així com que es denuncien i perseguisquen les operacions a resultes.