LA UNIÓ de Llauradors denuncia que la campanya de la verema es generalitza sense preus per als productors de la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

En un context a més d’un descens del 20% en la producció total de raïm, encara que desigual depenent de zones, i menys existències de vi en els cellers

La collita és d’excel·lent qualitat enguany

La campanya de la recollida del raïm es generalitza per les zones productores de la Comunitat Valenciana i la pitjor notícia per als llauradors és que no tenen preu per la seua collita, segons denuncia LA UNIÓ de Llauradors. El problema és que les perspectives no són gens optimistes perquè si se segueix la tendència de la comunitat veïna de Castella-la Manxa, les cotitzacions podrien ser un 30% inferiors a les de la passada que ja van ser desastroses .

Tot això a més en un context de descens mitjà de producció d’al voltant del 20% en la Comunitat Valenciana, encara que és molt desigual depenent de la zona. Les primeres previsions efectuades per la Conselleria d’Agricultura indicaven un increment del 5% sobre l’anterior campanya, però els diferents episodis de pedregades d’aquest estiu han minvat la collita de manera considerable. No obstant aixó, la collita és en general d’excel·lent qualitat.

En l’àmbit de la DO València s’espera una producció semblant a la passada, encara que en la subzona de l’Alto Túria sí que es preveu una reducció per la sequera. La DO Utiel-Requena serà la més afectada per aquesta disminució de producció, ja que la pedra de l’estiu va castigar moltes zones de la comarca, amb afeccions que en alguns casos han superat el 90%. En la DO Alacant, en línies generals, també s’espera una reducció lleugera de la collita, mentre que a Castelló la collita serà lleugerament superior.

En el context estatal, la campanya s’ha iniciat amb unes existències de vi de 34,6 milions de Hl, la qual cosa significa que són inferiors a les de la campanya anterior i en la línia de la mitjana de les últimes. LA UNIÓ no entén com en un marc de menor producció de raïm i de menys existències de vi no existisca preu per la collita o en el millor dels casos se situe per davall dels costos de producció. En aquest sentit, reclama a l’Agència d’Informació i Control Alimentaris -AICA-, dependent del Ministeri d’Agricultura, que investigue als cellers privats que estan comprant raïm sense fixar prèviament el preu, una cosa il·legal al no haver-hi un contracte obligatori com el que estableix la Llei de la Cadena Agroalimentària.

LA UNIÓ es pregunta què fa la interprofessional del vi, a part de les famoses extensions de norma i cobrar uns diners que en la realitat no està servint per a res. No intervé davant aquesta situació de, almenys, presumpta il·legalitat. Per això l’organització sol·licita que es revise el seu funcionament a fi de que siga útil i defense els interessos de tots, productors inclosos, i no sols els d’una part només del sector. També es pregunta què estan fent les organitzacions agràries presents en la interprofessional per a impedir aquest atropellament.

Les mesures extraordinàries posades en marxa pel Ministeri d’Agricultura en el sector vitivinícola per a fer front a la crisi del Covid-19 s’han mostrat ineficaces. Ni la destil·lació, ni l’emmagatzematge privat ni la collita en verd han suposat millores en la renda dels productors, encara que sí per als especuladors de sempre que s’aprofiten de la situació provocada per la pandèmia per a augmentar els seus beneficis. “Amb un pressupost escàs, el retard a posar les mesures en marxa i les traves posades, el paquet COVID per al vi no ha tingut els efectes desitjats i damunt la indústria sempre busca excuses per a tensionar el preu a la baixa per aquestes dates”, apunten des de l’organització, recordant que mentre França ha complementat mesures semblants amb importants recursos estatals, el Ministeri s’ha limitat a redistribuir els mateixos diners de Brussel·les amb el qual ja es comptava en el Programa de Suport al sector vitivinícola espanyol (PASVE).

Els viticultors estan afrontant la verema, a més, pendents dels protocols de seguretat per a preservar, en allò que estiga a la seua mà, tant la seua pròpia salut, com la dels seus treballadors en l’escenari del coronavirus, circumstància que els incrementarà els costos. “Nosaltres tenim la consciència tranquil·la d’haver fet els deures, tot el contrari que la Generalitat que ha eludit la seua responsabilitat i sense cap consens ha decidit carregar amb les seues mesures més sobrecostos econòmics i burocràcia a l’esquena dels llauradors”, apunten des de LA UNIÓ. …