LA UNIÓ de Llauradors denuncia que la Unió Europea ha interceptat fins a juliol quasi tants enviaments de cítrics infestats amb plagues com tot 2019

Destaquen els 117 rebutjos de l’Argentina, 78 en aquest passat mes de juliol, quan l’any passat va tindre 21

Les xifres de mercaderia de cítrics procedents de tercers països i rebutjada en els ports europeus per estar infestada amb plagues segueix a l’alça. LA UNIÓ de Llauradors denuncia que només fins al mes de juliol, ja s’havien produït151, ja quasi tantes tantes com totes les del passat any -164-.

Argentina, porta durant aquest any un total de 117 intercepcions, 78 en aquest juliol passat quan en el mateix mes de l’any passat no va tindre cap. Totes les de 2019, que van ser 21, es van concentrar fonamentalment a l’agost i setembre i en menor mesura a l’octubre.

LA UNIÓ veu necessari que abans de subscriure la signatura definitiva de qualsevol acord comercial caldria auditar als països que no puguen garantir la sanitat vegetal dels cítrics europeus.

Sud-àfrica, en l’inici de la seua campanya d’exportació a la UE, ja porta 4 intercepcions enguany i 3 d’elles de la devastadora plaga de la Thaumatotibia leucotreta o falsa arna.

Juliol és el mes d’enguany amb més enviaments rebutjats, un total de 86, la qual cosa suposa el 57% dels que portem al llarg de tot 2020. I el país amb més intercepcions és l’Argentina, amb 78 de les 86, és a dir que el 91% de les mateixes amb organismes nocius provenia de lLa Unió exigeix protocols rigorosos en el control de les importacions de tercers països i que les autoritats comunitàries es plantegen d’una vegada per sempre les inspeccions en origen i el tractament de fred per a evitar riscos innecessaris abans d’eixir contingents, si no volen que les plagues continuen provocant aquest greu crebant econòmic tant per als Governs com per als llauradors.