La Unió de Llauradors denuncia que l’actualització de l’acord de la UE amb Mèxic pot resultar molt perjudicial per als cítrics valencians

Demana que s’estudien els seus efectes



La Unió de Llauradors denuncia el contrasentit dels acords comercials que la Unió Europea signa amb tercers països i que es plasma en l’actualització del que va acabar de concloure el passat 28 d’abril amb Mèxic que pot resultar molt perjudicial per als interessos del sector citrícola valencià, per la qual cosa demana que s’estudien els seus efectes i, mentrestant, es paralitze el procés de signatura i ratificació del mateix fins a conéixer la repercussió sobre el sector agrari europeu.



Espanya com a membre de la UE està obligat a complir amb el que s’estableix tant en l’acord d’associació com amb el nou acord comercial. És a dir, l’entrada de cítrics mexicans a la UE afecta a tots els països membres i es negocia conjuntament. No obstant això, les exportacions espanyoles cap a Mèxic es regulen bilateralment entre l’Estat Espanyol i el país americà. En l’actualitat està vigent el “Pla de treball per al programa d’exportació de cítrics d’Espanya a Mèxic”, aprovat al desembre de 2014. D’aquesta manera cada país negocia individualment les seues exportacions.

Davant aquesta situació La Unió proposa que “en qualsevol tractat comercial que signe la UE es contemple prèviament a la seua aprovació les relacions bilaterals de cada país per a aplicar una reciprocitat”.

A més reclama que es consideren als cítrics com a producte sensible en eixe acord UE-Mèxic prohibint l’entrada d’aquest producte des del país americà.







