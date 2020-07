LA UNIÓ de Llauradors denuncia que les importacions d’ametla americana arruïnen les inversions dels productors de la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

LA UNIÓ de Llauradors posa en evidència les contínues caigudes que està experimentant el preu de l’ametla i la diferència que suposa respecte a altres països competidors, com ara Itàlia.

L’organització, qui ja alertara fa un mes de la constant caiguda del preu d’aquesta fruita seca, posa l’accent en el fet que els preus presents en les principals llotges estan, segons varietats, a l’entorn d’un 30% per davall de les de juliol del passat any. A més, en la comparació amb els que es perceben en l’exterior estan al voltant d’un 48% més alts a Itàlia en relació als fixats per la Llotja de Reus, presos com a referència a Espanya.

“No té sentit, sent un país deficitari” comenten des de l’organització. Segons les dades de l’INC (International Nut & Dried Fruits), la producció mitjana espanyola d’ametla dels cinc passats anys s’ha situat sobre les 63.606 tones d’ametla gra; mentre que el consum el xifra en unes 73.130 tones. “Ho hem denunciat constantment i estem a l’espera d’una nova reunió amb el Ministeri d’Agricultura en la qual continuarem insistint”, afigen.

Sospites de l’arribada de vaixells dels Estats Units

En aquest sentit, l’organització recull els ressons del sector sobre l’arribada recent d’importacions d’ametles californianes desviades cap a Espanya a causa de l’escenari internacional generat pel coronavirus i que podrien explicar en part l’espectacular caiguda de preus.

En tot cas, LA UNIÓ assenyala que els productors estan fent en els últims anys un esforç, amb importants inversions, per a subministrar al mercat ametla autòctona i de qualitat i, no obstant això, cada vegada s’importa més.

De fet, mentre que entre 2010 i 2015 en el primer quadrimestre de l’any es venien important una mitjana de 30.700 tones d’ametla americana; la mitjana dels últims 5 anys ha estat en les 40.900 tones.

“S’està deixant a un costat la producció espanyola i valenciana, com en molts altres sectors, en favor de productes importats que no compleixen els nostres estàndards productius en matèria de medi ambient i sanitat vegetal” apunten des de l’organització, recordant que als Estats Units s’usen fins a 72 matèries actives pesticides prohibides o en tràmit de prohibició a la Unió Europea, segons l’estudi publicat l’any passat per Environmental Health.

“Es tracta d’una situació molt greu de competència deslleial, emparada fins ara per les pròpies autoritats comunitàries”, per la qual cosa l’organització s’ha dirigit per escrit al Ministeri d’Agricultura perquè impulse a Brussel·les l’exigència del respecte al principi de reciprocitat en els intercanvis comercials. Això i que els canvis en Llei de la Cadena Alimentària no siguen finalment “mers focs d’artifici” és fonamental per a millorar la posició dels productors.…