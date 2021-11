LA UNIÓ de Llauradors denuncia que Lidl ven arròs amb distintiu valencià sense tindre el segell de la Denominació d’Origen

Print This Post

LA UNIÓ de Llauradors presentarà escrits davant la Denominació d’Origen ‘Arròs de València’ i la Conselleria d’Agricultura instant-los a investigar les presumptes irregularitats en relació a l’origen que estaria cometent la promoció d’arròs ‘Molt d’ací, molt nostre’ amb el subtítol ‘És d’ací, és bo’, posada en marxa per la cadena de distribució alimentària Lidl i que, en cas de confirmar-se, suposaria un perjudici per als productors i un engany als consumidors. No és la primera ocasió a més que l’empresa alemanya comet aquesta presumpta irregularitat.

Aquesta campanya promocional fa referència a l’origen valencià de dues marques d’arròs, però una de les dues marques promocionada -precisament la de preu més car- manca de la corresponent certificació que, en aquest cas, únicament pot certificar la figura de qualitat DO Arròs de València. Tant en la cartelleria com en el fullet informatiu, Lidl ressalta una bandera de la senyera valenciana, acompanyada del lema ‘Molt d’ací, molt nostre’ i davall ‘És d’ací, és bo’.

Segons constata l’empresa Lidl en les seues comunicacions pretén donar a conéixer amb eixa marca distintiva la seua gamma de productes regionals en les més de 70 botigues que té en la Comunitat Valenciana i fer costat d’aquesta manera a la indústria agroalimentària local. “Els productes de Lidl que compten amb aquest segell indicador permeten als clients de la companyia identificar de manera senzilla els productes d’origen local i molt típics de la terreta”, assenyala aquesta empresa, però ho fan segons LA UNIÓ en este cas a costa de no emprar els distintius de qualitat que certifica la Denominació d’Origen.

El responsable d’arròs de LA UNIÓ, Enric Bellido, indica que “com a organització agrària que defensa els interessos dels arrossers valencians no ens podem quedar de braços plegats mentre Lidl o qualsevol altra empresa de la gran distribució alimentària tracta de perjudicar els llauradors i, al mateix temps, de confondre i fins i tot enganyar els consumidors en temes tan sensibles com és l’origen d’un producte”.