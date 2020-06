LA UNIÓ de Llauradors denuncia una caiguda injustificada del 31% en el preu de l’ametla durant aquest any

Connect on Linked in

Mentre el consum registra augments continuats i per tant és il·lògica la situació

LA UNIÓ de Llauradors denúncia la injustificada baixada del preu de l’ametla comuna que ha caigut durant aquest any en un 31% tornant a preus de 2007.

L’organització posa en evidència el gran enfonsament del preu de l’ametla i considera que està totalment injustificat que el preu que perceben els llauradors continue baixant setmana rere setmana, mentre que el consum de fruita seca registra augments continuats.

Recentment l’empresa Calconut ha afirmat que el consum de fruita seca s’ha disparat a Espanya durant el confinament, de fet, durant les primeres setmanes el consum en les llars espanyoles va augmentar un 36% respecte el mateix període de l’any anterior i les seues vendes online el van fer fins a un 78%.

LA UNIÓ ressalta que aquest notable increment del consum contrasta amb els preus que perceben els productors. Com a exemple, la segona setmana de gener la llotja de referència, la de Reus, marcava per a l’ametla comuna en gra un preu de 5,15 €/kg, la setmana anterior al confinament marcava 4,60 €/kg i aquesta primera setmana de juny el preu ja havia baixat a 3,55 €/kg.

En aquests moments el preu que percep un productor és un 31% més baix que a l’inici de l’any i un 23% més baix que a principis del confinament i a més és un 26% més baix que el preu establit la mateixa setmana del passat any, malgrat haver augmentat el consum.

Demana que s’òbriga una investigació i es pose en marca el decret que regularà les llotges

LA UNIÓ, com ja reclamara en reiterades ocasions, demana al Ministeri d’Agricultura que investigue per a entendre aquesta situació que qualifica d’especulació, al no estar-se donant fets justificats per a l’enfonsament continuat de preus.

Igualment insta que pose cartes en l’assumpte i que pose en marxa el decret que de regulació de les llotges agràries i que ja va anunciar que faria i que presente l’esborrany del Decret com més prompte millor.

L’organització posa en valor el treball que fan els productors de fruita seca a la España Vaciada, sobretot en les explotacions de baix rendiment i insisteix al Ministeri que defense amb ungles i dents la PAC.