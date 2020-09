LA UNIÓ de Llauradors detecta per segon any consecutiu cítrics importats en els lineals de supermercats amb pesticides l’ús dels quals està prohibit a la Unió Europea

Connect on Linked in

Les noves analítiques revelen la presència de substàncies actives com la carbendazima o el propiconazol que no poden emprar els llauradors europeus

LA UNIÓ de Llauradors ha detectat, per segon any consecutiu, la presència de matèries actives de pesticides als cítrics de Sud-àfrica i països de Mercosur (fonamentalment l’Argentina i l’Uruguai), l’ús dels quals està prohibit a la Unió Europea, tal com revelen les analítiques efectuades.

L’organització ha procedit de nou a la compra en supermercats de la Comunitat Valenciana de cítrics procedents de Sud-àfrica i Mercosur -que són els que actualment es poden trobar de forma generalitzada- i els ha portats a analitzar a un laboratori homologat.

Les proves analítiques són contundents una altra vegada i de les deu mostres analitzades per LA UNIÓ cal significar que el 40% contenia 1 o 2 matèries actives prohibides a la Unió Europea. Entre altres substàncies es troba la carbendazima ja detectada l’any passat, l’ús de la qual es troba prohibit a la UE des de juny de 2016; i com a novetat s’ha descobert en aquesta ocasió també el propiconazol, el període de gràcia del qual per a la seua prohibició definitiva va expirar també al març d’enguany.

Cal destacar així mateix que en alguns dels cítrics analitzats d’un destacat importador -llimes de l’Argentina- hi ha fins a 11 matèries actives de pesticides, la qual cosa posa de manifest que són menys sostenibles des del punt de vista mediambiental que els nostres. No s’entén a més com els supermercats europeus limiten en teoria la presència en les seues fruites a 4 o 5 matèries actives i els d’allí continguen eixa xifra tan elevada.

LA UNIÓ insta de nou a importadors -la major part d’ells de reconegut prestigi en el sector citrícola- i a les cadenes de distribució al fet que rebutgen aquells cítrics dels seus proveïdors que continguen matèries actives de pesticides que no es poden emprar en l’àmbit de la Unió Europea. Així, tant els importadors com els supermercats donarien mostra de sensibilitat cap als llauradors valencians, però sobretot davant els consumidors.

Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, lamenta les errades en els controls que impedeixen detectar eixes matèries actives. “Nosaltres, una organització agrària valenciana, amb unes simples analítiques ho hem vist fàcil i no obstant això ni en frontera les autoritats comunitàries i les dels Estats membres -el que revela falta d’inspecció i el colador existent-, ni tampoc en controls interns d’importadors i supermercats s’han adonat”.

Peris indica que “es torna a demostrar amb els resultats de les analítiques que estem davant una situació de competència deslleial, discriminació i pèrdua de competitivitat per als nostres productors i també de frau i burla per als nostres consumidors”. Apel·la el secretari general de LA UNIÓ a “la reciprocitat perquè nosaltres cultivem sota les normes més estrictes a nivell mundial, mentre uns altres ni són tan sostenibles ni segurs. No podem consentir que entren cítrics importats de països tercers amb de matèries actives l’ús de les quals està prohibit a la Unió Europea”.

LA UNIÓ afirma que països com Sud-àfrica utilitzen aquestes matèries actives, l’ús de les quals està prohibit en la citricultura europea, per a conservar la fruita durant el transport en substitució del tractament en fred que és el que garantiria eficaçment que no entraren organismes nocius en la nostra citricultura com és el cas de la Thaumatotibia Leucotreta. “I el més lamentable de tot -assevera Peris- que compten amb el beneplàcit de les autoritats europees que no fan res per evitar-ho”….