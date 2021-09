LA UNIÓ de Llauradors detecta per tercer any consecutiu cítrics importats en els lineals de supermercats valencians amb pesticides l’ús dels quals està prohibit a la Unió Europea

Connect on Linked in

Les analítiques revelen de nou la presència de substàncies actives com la carbendazima o el propiconazol que no poden emprar els llauradors europeus

LA UNIÓ de Llauradors ha detectat, per tercer any consecutiu, la presència de matèries actives de pesticides en cítrics (taronges i llimes) procedents de Sud-àfrica, l’ús de les quals està prohibit a la Unió Europea, tal com reflecteixen les analítiques efectuades en un laboratori homologat.

L’organització ha comprat en diversos dels supermercats i hipermercats amb major implantació en la Comunitat Valenciana cítrics procedents de Sud-àfrica -que són els que actualment es poden trobar de forma generalitzada- i els ha portat a analitzar a un laboratori homologat de la Comunitat Valenciana.

Les proves analítiques són contundents i concloents i es tornen a detectar matèries actives l’ús de les quals està prohibit a la Unió Europea. Entre altres substàncies es troba la carbendazima, l’ús de la qual es troba prohibit a la UE des de juny de 2016; i el propiconazol, el període de gràcia del qual per a la seua prohibició definitiva va expirar també al març del passat any. Tot això davant la passivitat de les autoritats comunitàries que no fan res per evitar-ho.

Cal destacar així mateix que en mostres de taronges València Late analitzades en el laboratori hi ha fins a 8 matèries actives de pesticides, la qual cosa posa de manifest que són menys sostenibles des del punt de vista mediambiental que els nostres.

LA UNIÓ reitera la necessitat d’exigir el tractament de fred per als cítrics importats perquè l’elevat ús de fungicides és a conseqüència que no volen usar-lo, ja que els suposa un sobrecost i per a mantindre la fruita en bon estat durant el transport empren més fungicides que a més no garanteixen que no entren les plagues. L’ús de fungicida en postcollita no significa matar la plaga durant el transport, això només ho pot fer el tractament en fred o cold treatment

Apel·la LA UNIÓ per tant a la reciprocitat en els estàndards de producció i ús de productes de fitosanitaris. “Nosaltres cultivem amb les normes més estrictes a nivell mundial, mentre uns altres ni són tan sostenibles ni segurs”, diu Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ. “No podem consentir que entren cítrics importats de països tercers amb matèries actives l’ús de les quals tenim prohibit a la Unió Europea. No sé com ho he de dir ja per a què s’entenga que estem davant una situació de competència deslleial, discriminació i pèrdua de competitivitat per als nostres productors i també de frau i burla per als nostres consumidors”, assevera Peris.

L’organització insta així mateix les empreses importadores -la major part d’elles de gran prestigi en el sector citrícola- i a les cadenes de distribució al fet que rebutgen aquells cítrics dels seus proveïdors que continguen matèries actives de pesticides que no es poden emprar en l’àmbit de la Unió Europea. Tant els importadors com la distribució donarien mostra de sensibilitat cap als llauradors valencians, però sobretot davant els consumidors, “ja que ara se’ls enganya”. LA UNIÓ demana a les cadenes de distribució que aposten pel producte de proximitat una vegada ja iniciada la campanya d’ací, “perquè es garanteix fruita de més qualitat i amb major seguretat alimentària que la de fora”.

LA UNIÓ insisteix que amb unes simples analítiques d’un laboratori homologat es descobreix de manera fàcil la presència de substàncies actives prohibides ací, “mentre que ni en frontera les autoritats europees o les dels Estats membres s’adonen o no es volen donar, la qual cosa demostra falta d’inspecció i el colador que hi ha, així com tampoc es detecta en els controls interns d’importadors i supermercats”….