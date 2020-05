LA UNIÓ de Llauradors dóna suport a una campanya informativa de productors per a que no es venga la collita de caqui per baix de 0,35 euros/kg

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

LA UNIÓ de Llauradors dóna suport a una campanya informativa en la qual una sèrie de productors de caqui de la Comunitat Valenciana expressen la seua intenció de no vendre en el camp la seua pròxima collita per davall de 0,35 euros/kg, amb l’objectiu final de conscienciar a la resta de la necessitat d’obtindre un preu just.

Els llauradors mostren així el seu cansament després dels mals resultats de les últimes campanyes i, sobretot, de la passada on les cotitzacions han sigut ruïnoses fins al punt de considerar-se com la pitjor de la història, amb uns preus un 60% més baixos que l’anterior que ja havia sigut molt dolenta.

Cal assenyalar que per exemple en les últimes setmanes de novembre i primeres de desembre, dates clau de la campanya, el preu que rebia un productor era de 9 cèntims per kg, molt lluny dels costos mínims de producció.

D’aquest malestar latent entre els productors sorgeix aquesta campanya, després de veure com un xicotet grup d’operadors especuladors desitgen controlar tota la cadena del caqui i no deixar pràcticament res per als llauradors.

A més, els costos de producció en aquest cultiu han augmentat en els últims temps degut sobretot a les plagues i malalties i la falta de productes fitosanitaris adequats per a fer-los front a causa de les restriccions europees, condicionants que han minvat el rendiment productiu de la fruita.