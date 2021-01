LA UNIÓ de Llauradors envia denúncies a l’Agència d’Informació i Control Alimentaris per incompliments de contractes de compravenda de cítrics

Connect on Linked in

Algunes empreses recol·lecten únicament una part de la fruita compromesa mitjançant contracte i l’AICA obrirà una investigació al respecte

Cal modificar la normativa actual sobre la Llei de la Cadena Agroalimentària

LA UNIÓ de Llauradors ha remés diverses denúncies a l’Agència d’Informació i Control Alimentaris (AICA) -dependent del Ministeri d’Agricultura- perquè inicie els controls i inspeccions requerits a fi de comprovar el presumpte incompliment d’alguns contractes de compravenda de cítrics.

La AICA ja ha informat a LA UNIÓ que realitzarà les comprovacions oportunes sobre eixos possibles incompliments a la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària.

Les noves denúncies formen part del treball que realitza l’organització per a defensar els interessos de les persones productores de cítrics Comunitat Valenciana, amb el que s’estableix en l’article 9 de la Llei 12/2013.

LA UNIÓ ha detectat que algunes empreses compradores de cítrics, sense causa justificada, han recol·lectat pràcticament la meitat de la fruita compromesa en el contracte incomplint l’obligació de recol·lecció recollida tant en la Llei com en els propis contractes que emeten aquestes empreses.

A això, cal afegir també que no figuren en la majoria dels contractes tampoc les condicions de pagament de la compravenda, tal com estableix l’apartat 1.d de l’article 9 de la Llei 12/2013, així com les causes, formalització i efectes de l’extinció del contracte estipulat en l’apartat 1.i de l’esmentat article.

Aquesta i altres circumstàncies fan necessària una modificació de la normativa de la cadena agroalimentària. Per això LA UNIÓ va advocar la setmana passada en el Congrés dels Diputats per una regulació del poder de negociació per a evitar el desequilibri actual que existeix entre els diferents operadors, ja que no pot ser el marge de benefici dels productors el que absorbisca els increments de costos al llarg d’aquesta, tal com està ocorrent en l’actualitat. No pot ser que alguns agents imposen les seues condicions a la baula més feble de la cadena, que habitualment és el sector productor primari.

També considera que una adequada protecció de la cadena exigiria dues actuacions: d’una banda i després de les gestions realitzades per l’Agència d’Informació i Control Alimentaris la publicació íntegra de totes les resolucions que finalitzen amb sanció –com a mesura desincentivadora per a l’infractor-; i, per una altra, la instauració en la Llei de la Cadena d’un sistema de reclamació de danys i perjudicis derivats de l’incompliment decretat en resolució administrativa o judicial ferma.

Per a LA UNIÓ, és necessari establir així mateix costos de referència per a cada producció dins d’una forqueta lògica en funció de grandària de l’explotació i la seua situació. Aquest procés d’establir la forqueta de costos l’hauria de tutelar l’Administració, però qui l’han de calcular són les Interprofessionals, ja que està dins de les seues finalitats.