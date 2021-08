LA UNIÓ de Llauradors espera un descens d’entre el 5 i el 10% en la pròxima collita de raïm de vinificació en la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

Demana als diferents operadors responsabilitat davant la pròxima campanya de la verema

La nova campanya del raïm de vinificació en la Comunitat Valenciana ja és pròxima i segons les estimacions de LA UNIÓ de Llauradors la collita podria ser entre un 5 i un 10% més baixa que la passada i en el conjunt estatal encara donar-se un major descens, unes xifres que estarien en funció de l’evolució climatològica d’aquestes últimes setmanes abans de la verema.

Els atacs del fong del míldiu han afectat la major part de les zones productores amb major o menor incidència i els danys estan coberts en l’actual sistema de l’assegurança agrària, però no en totes elles. LA UNIÓ indica que a la comarca de la Hoya de Buñol els productors no veuen compensats eixos danys malgrat disposar d’una pòlissa contractada per tindre raïm de taula i per això l’organització, mentre no es canvie la situació, reclama ajudes per als llauradors.

Després dels primers efectes negatius de la pandèmia de la Covid-19, la situació del mercat del vi -sense ser del tot pròsper-, sí que ha millorat. Varis són els aspectes que ho han fet possible, com és l’obertura del canal Horeca i l’entrada de turisme, l’augment de les exportacions o la reducció de collita en països competidors europeus com França (es parla d’un 30% menys) i Itàlia per les gelades d’abril. Les existències de vi s’han anat alleugerint després d’una campanya tan negativa com l’anterior, però no tot el que seria desitjable i en aquests moments hi ha un major estoc que per aquestes mateixes dates de l’any passat.

Quant als preus del raïm per a aquesta pròxima verema, la sectorial de raïm de vi de LA UNIÓ demana als diferents operadors del sector que siguen responsables i oferisquen unes cotitzacions concordes al descens de la producció que s’espera tant en la Comunitat Valenciana com en la resta de zones productores de l’Estat i a la reactivació del mercat que s’observa.

“No tolerarem preus per davall dels costos de producció, perquè la situació no està per a això. Si detectem moviments especulatius o no ajustats als contractes, els denunciarem sense cap mena de dubtes davant l’Agència d’Informació i Control Alimentaris (AICA)”, segons Luis Javier Navarro, sotssecretari general de LA UNIÓ….