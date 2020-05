LA UNIÓ de Llauradors fa una crida a la ciutadania perquè tinga precaució a l’hora de transitar pels camins agrícoles i camps

Connect on Linked in

LA UNIÓ de Llauradors fa una crida a la ciutadania a l’hora de transitar pels camins agrícoles i prop dels camps davant l’augment de les destrosses que s’estan produint, sobretot prop de les ciutats i les seues àrees metropolitanes -especialment en la de València-, així com fins i tot els xicotets furts que es detecten o els abocaments de deixalles o envasos de tota mena.

Coincidint amb la desescalada del confinament per la COVID-19, molts llauradors traslladen la seua queixa a l’organització davant l’increment dels danys per destrosses i trepitjades que observen dia a dia tant de persones com d’animals domèstics i fins i tot xicotets furts, sobretot en les fileres més pròximes als camins. Per això recorda que cal respectar el medi rural, la propietat privada i les tasques agràries que es desenvolupen.

A la difícil situació que ja travessen milers de productors afectats pels problemes de comercialització derivats de l’estat d’alarma i les dificultats per a vendre els seus productes, ara se li suma també la circumstància d’alguns comportaments incívics i insolidaris.

En aquest sentit, LA UNIÓ demana que no s’entre en els camps, ni per a passejar ni per a fer-se selfies, ja que s’esclafen els cultius i impedeixen que cresquen correctament, que no es tiren tampoc pedres ni pals perquè els gossos els vagen a buscar ni els deixen entrar en els camps.

LA UNIÓ demana la implicació dels Ajuntaments per a informar la població sobre la necessitat de respectar els camps i per a fer complir la normativa tant de l’ús dels camins com de les mesures que s’han de prendre en el context actual de pandèmia per coronavirus.

Carles Peris, secretaria general de LA UNIÓ, indica que “comprén la necessitat de la ciutadania d’eixir a l’aire lliure i gaudir del paisatge agrari després de tant de temps de confinament, però creu que una cosa no està renyida amb l’altra i es pot passejar amb civisme sense destrossar les collites i sense robar res”.

Peris assenyala que “no ens val l’excusa d’agafar quatre creïlles o cebes per a fer un bullit perquè al final es va sumant el que se li lleva al llaurador al llarg del dia i no li ixen després els comptes”.