LA UNIÓ de Llauradors ha demanat a Brussel·les que s’exigisca el tractament en fred per als cítrics de països tercers i la digitalització en origen dels fluxos comercials d’aquests

Intensa activitat en la capital comunitària que Carles Peris valora “com a interessant de cara a aconseguir resultats positius en el futur que servisquen per a defensar als productors”



L’objectiu és garantir la seguretat alimentària i prevenir la possible entrada de plagues de quarantena, a part de donar major transparència a les transaccions



LA UNIÓ de Llauradors ha sol·licitat a Brussel·les que s’exigisca el tractament en fred per a les importacions de cítrics de països tercers a la Unió Europea i que es digitalitzen en origen anticipadament els fluxos comercials procedents d’eixos països tercers amb l’objectiu de defensar els interessos dels productors de la Comunitat Valenciana.



Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ i Joanma Mesado, secretari tècnic, s’han reunit en la capital comunitària amb Cecile Billaux, Cap d’Unitat d’Acords d’Associació Econòmica Àfrica, Carib i Pacífic, Països i Territoris d’Ultramar de la DG Trade, i amb responsables de la Representació Permanent d’Espanya davant la Unió Europea (José Antonio Zamorano, Susana Humanes i Ana Terreros), per a traslladar-los diverses qüestions que preocupen el sector agrari valencià en relació als acords comercials de la UE amb tercers països. L’eurodiputada valenciana Inmaculada Rodríguez Piñero, del Grup Socialista, s’ha compromès a realitzar aquestes preguntes en el Parlament Europeu.



En relació al tractament en fred, LA UNIÓ ha traslladat a les autoritats europees que cal revertir la situació actual per la qual des de 2018 “deixa la decisió última sobre el tractament a aplicar al país tercer qui el comunica a la UE perquè l’aprove, mentre que per exemple EUA ens el aplica directament i en el cas d’incomplir-lo no podem exportar les nostres mandarines als seus mercats”. També se’ns exigeix per a exportar entre altres a la Xina, Corea del Sud, el Japó, Austràlia, Taiwan o l’Índia, etc; o a Sud-àfrica així mateix per a les seues exportacions als EUA o països asiàtics, però no a la UE.



Amb aquest tractament en fred durant el transport s’aconsegueix que els llauradors europeus no vegen amenaçades les seues produccions amb plagues de quarantena com per exemple la temuda Thaumatotibia leucotreta -desconeguda afortunadament en les plantacions europees de moment- i en aquest sentit la pròpia European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) -organització intergovernamental responsable de la cooperació en sanitat vegetal de la regió euromediterrània- assegura també que es pot destruir la mateixa amb l’enviament per tractament en fred sense necessitat d’efectuar tractaments químics. D’aquesta manera aconseguim també que el consumidor europeu consumisca cítrics amb les màximes garanties al no haver-se utilitzat productes fitosanitaris. Servisca per a remarcar aquest risc latent de les plagues que l’any passat es van interceptar 208 enviaments en destinació a la UE amb Thaumatotibia leucotreta procedents de països tercers on es troba la plaga, un 33% més que en 2017.



D’altra banda, la digitalització en origen dels fluxos comercials de països tercers tindria bastants beneficis com és el d’aconseguir una major transparència, la planificació del control d’inspeccions, la centralització de la informació, el seguiment de volums, la facilitació de la presa de decisions a la Comissió Europea respecte a possibles desequilibris de mercat o l’habilitació de dades estadístiques per a l’elaboració de possibles aplicacions de la clàusula de salvaguarda.



En aquest sentit, LA UNIÓ proposa que s’aplique a les importacions de productes agraris en l’àmbit europeu aquest mètode de digitalització, alternatiu al Certificat d’Exportació que suposa segons les autoritats comunitàries i dins de l’OMC una trava al comerç. Així, la digitalització en origen pot resultar un sistema més actual, senzill, d’expedició automàtica i, en definitiva, una eina bàsica d’accés directe per als Observatoris dels productes agraris que està impulsant la Comissió Europea.