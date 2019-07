LA UNIÓ de Llauradors i New Holland han signat un conveni de col·laboració amb avantatges especials per a les persones associades a l’organització agrària

Connect on Linked in

El secretari general de LA UNIÓ, Carles Peris i el director de New Holland a Espanya, Ricarddo Angelini, han subscrit l’acord a València al costat d’una representació de tots els concessionaris de la Comunitat Valenciana



Els concessionaris adherits a l’acord són Agrimulsa, Talleres Broseta i Talleres Salvat, que cobreixen tota la Comunitat Valenciana

LA UNIÓ de Llauradors i New Holland Agriculture (CNH INDUSTRIAL MAQUINARIA SPAIN, S.A) han subscrit un conveni de col·laboració pel qual les persones associades a aquesta Organització Professional Agrària es beneficiaran d’una sèrie d’avantatges especials a l’hora de comprar un nou tractor de la marca.

Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ i Riccardo Angelini, director general de New Holland a Espanya, han formalitzat l’acte de la signatura a València, amb la presència dels concessionaris autoritzats i adherits al conveni en la Comunitat Valenciana que són Agrimulsa, Talleres Broseta i Tallers Salvat.

Entre les condicions beneficioses per a les persones associades a LA UNIÓ destaca la de tindre dos anys de garantia + un any addicional a l’hora d’adquirir un tractor nou de la marca New Holland de la gamma T4 F/N/V (Fruiters i vinyes), T5 (Olivarers) i dos anys de garantia + dos anys addicionals per a les persones associades que adquirisquen un tractor nou de la marca New Holland de la gamma T6, T7, T8 (cerealistes, contractistes).

El present conveni també ofereix l’accés a opcions i productes financers, com a Renting, Lísing, Crèdits i campanyes especials, un tractor de cortesia i un servei d’atenció al client 24 hores.

Les persones associades a LA UNIÓ podran assistir així mateix, a través dels concessionaris, a les denominades Jornades Tècniques en les quals hi haurà xarrades i jornades de demostració per a llauradors, per zones i tipus de cultiu, amb especial atenció als cultius de vinya, cítrics, llenyosos i cereal.