LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders assenyala que la pandèmia no pot ser l’excusa per a retrocedir la dona rural en drets

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders reivindica el paper de la dona rural en el seu dia mundial i critica com la pandèmia està provocant un minvament dels drets ja conquistats.

Aquest any 2020 posa l’organització el focus en com la crisi sanitària ha colpejat a la societat més vulnerable. En aquest sentit, la dona s’ha vist majorment afectada atés que, en moltes ocasions, el seu treball ha sigut el que s’ha hagut de deixar de costat, en ser més precari, per a poder dedicar-se a les cures de la família, tant de majors com dels fills en edat escolar o de malalts.

LA UNIÓ es fa ressò de dades de diferents estudis que revelen la pèrdua de 25 anys de conquestes de la dona en només 25 setmanes, amb més incidència en els llocs menys desenvolupats. En aquesta línia, el secretari de l’ONU alertava que si no es feia res, es perdria tot una generació d’assoliments.

Així mateix, la dona en l’àmbit rural es troba amb una bretxa molt més gran que la de les zones urbanes, si bé els pobles han servit de refugi durant aquests mesos donant una major sensació de seguretat, d’acord amb diferents veus de l’organització.

Propostes de l’àrea de la dona de LA UNIÓ

LA UNIÓ aprofita aquest dia per a llançar una sèrie de propostes, fonamentalment per a impulsar la titularitat compartida i per a evitar el despoblament, com ara:

– Que la indústria fabricadora d’utensilis i maquinària agrària tinga en compte les característiques morfològiques de les dones.

– Que es millore el tractament fiscal de les despeses de les explotacions inscrites en el registre de titularitat compartida.

– Que s’aprove una reducció permanent del tipus de cotització a la Seguretat Social per a aquelles persones que tinguen la condició de titularitat compartida. És a dir, ampliar les reduccions actuals més enllà dels cinc anys.

– Que les ajudes a les inversions en les explotacions agràries puguen incrementar-se en un percentatge addicional del 10% per a les explotacions en titularitat compartida.

– Que s’establisca un import d’ajuda addicional en l’ajuda de primera instal·lació per a les explotacions en titularitat compartida.

– Que s’assigne una subvenció addicional del 10% en les assegurances agràries per a les explotacions agràries que estiguen en règim de titularitat compartida.

– Que s’establisca un complement salarial per a aquelles dones funcionàries entre 20 i 40 anys d’edat que treballen i residisquen en municipis amb risc de despoblament.

– Que s’establisquen ajudes per al lloguer d’habitatges per a famílies amb fills i filles menors de 16 anys que vulguen residir en municipis amb risc de despoblament.

Una PAC amb perspectiva de gènere

D’altra banda, i encara que el coronavirus ha marcat enguany, des de LA UNIÓ assenyalen que cal no oblidar-se que aquest 2020 també és l’any en què s’està negociant la nova PAC i la dona no es pot quedar fora. En aquest sentit, des de l’organització es demana que la PAC compte amb un enfocament de gènere que no ha estat present en les polítiques agràries anteriors. “Això seria determinant i decisiu per a milers de dones llauradores europees” – assenyala. “Creiem que ha arribat l’hora de fer un repartiment més equitatiu que tinguera en compte la història de desigualtat i falta d’oportunitats i drets que hem vingut patint només per ser dones, i per això, haver tingut més dificultats en l’accés a terres, drets o decisions”, afigen.