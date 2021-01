LA UNIÓ de Llauradors informa que la borrasca Filomena no causa danys en la major part dels cultius i només deixa alguns puntuals en el litoral i la ramaderia

Preocupen molt més les baixes temperatures i gelades que s’anuncien per als pròxims dies que les nevades

LA UNIÓ de Llauradors indica que la borrasca Filomena deixa de moment una part molt positiva per a la major part dels cultius, fonamentalment els d’interior, i alguns danys puntuals en els cultius del litoral i certs problemes per a la ramaderia de la Comunitat Valenciana.

En línies generals, el temporal ha resultat beneficiós per a quasi tots els cultius i per a la ramaderia perquè suposa per als primers un estalvi de regs, un increment de les reserves hídriques, netejar els arbres davant possibles plagues i l’acumulació necessària d’hores fred en aquesta fase hivernal per als cultius d’interior, així com un augment de les pastures per al cas de la ramaderia extensiva encara que en aquests moments per la neu resulta dificultós però serà positiu per al futur.

En les zones litorals ha gelat de manera puntual en algunes zones, cultius d’hortalisses (més sensibles) o cítrics, però no han sigut generalitzades i per tant els danys són bastant excepcionals. En els cítrics servirà més aviat perquè algunes varietats engreixen el calibre.

Per a la ramaderia, els efectes sí han sigut més negatius en aquelles zones on més neu s’ha acumulat, a causa dels problemes d’accés a alguna granja, el trencament d’infraestructures per la gran quantitat de neu i dels apriscos o tancats en ramaderia extensiva en zones de muntanya. Per a això últim, LA UNIÓ ja ha proposat en diverses ocasions que els ajuntaments propietaris de terra destinada a pastures públiques amb destinació a la ramaderia extensiva habiliten apriscos on les persones pastores puguen recollir el bestiar a la nit o en moments crítics per als animals, com ha ocorregut ara amb Filomena.

LA UNIÓ indica que preocupa molt més la previsió de fred anticiclònic i baixes temperatures que es ve anunciant per als pròxims dies i que és el que provoca les gelades nocturnes, ja que pot tindre uns efectes molt més negatius en els cultius que els ocasionats fins ara per les nevades del temporal Filomena. També la neu convertida en gel podria trencar alguns sostres de les granges.

L’organització agrària desitja destacar una vegada més el treball exemplar de les persones llauradores i ramaderes, que han tornat a estar a l’altura de les circumstàncies en traure els seus tractors i maquinària per a ajudar a pal·liar els efectes de les nevades.