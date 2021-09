LA UNIÓ de Llauradors informa que la pedra del passat dilluns deixarà pèrdues superiors als 20 milions d’euros a la comarca de la Ribera

Connect on Linked in

Sobretot en el cultiu del caqui i cítrics, amb Carlet com a localitat més afectada

L’organització reclama ajudes i mesures per als llauradors afectats

LA UNIÓ de Llauradors informa que les tempestes acompanyades de pedra del passat dilluns deixaran en una primera estimació més de 20 milions d’euros en pèrdues tant directes com indirectes a la comarca de la Ribera Alta, sobretot en els cultius de caqui i cítrics.

En eixa comarca poden haver-hi danyats més de 22 milions de quilos de caquis i cítrics, amb la localitat de Carlet com a principal perjudicada per l’efecte de la pedra. També existeixen danys d’importància en altres termes municipals com Catadau, Algemesí, Alfarp, Guadassuar, Albalat de la Ribera o l’Alcúdia.

El nou episodi de tempestes en aquesta zona de la Ribera incrementarà els costos de producció per als llauradors, ja malparats per l’augment que pateixen en la lluita contra la plaga del Cotonet o el de l’energia elèctrica per al reg i també d’inputs com els adobs.

LA UNIÓ assenyala que els danys del sinistre estan coberts per l’actual sistema d’assegurances agràries i que sol·licitarà a Agroseguro l’agilització urgent del peritatge de les parcel·les sinistrades i que s’ajusten a la realitat dels danys del cultiu.

D’altra banda, l’organització també reclama, a part de l’anterior mesura, la concessió d’ajudes directes, la condonació de l’IBI de les parcel·les cultivades i construccions presents en elles, la bonificació de les quotes de la Seguretat Social durant un any, l’establiment de préstecs amb interés subvencionat i també una sèrie d’actuacions i ajudes per a les cooperatives comercialitzadores afectades. Cal assenyalar en aquest últim punt que a part de les pèrdues directes per impacte en el cultiu hi haurà moltes indirectes pels jornals perduts, el treball en els magatzems, transport, etc.