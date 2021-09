LA UNIÓ de Llauradors informa que l’entrada de la plaga de la Thaumatotibia leucotreta podria ser letal per als nostres cultius mediterranis

Connect on Linked in

Els informes de la EFSA europea sobre les exportacions sud-africanes són alarmants i per tant la solució seria aplicar el tractament de fred com bé indicava el Comité de Gestió de Cítrics

LA UNIÓ de Llauradors assenyala que l’entrada de la plaga de la Thaumatotibia leucotreta o Falsa Arna en l’àmbit territorial de la Unió Europea seria un dur colp per als cultius mediterranis, a l’ésser de quarantena i prioritària per a les autoritats comunitàries que pretenen impedir la seua aparició a causa del seu gran impacte econòmic i mediambiental.

La importància d’aquesta plaga radica en l’alta capacitat polífaga que té, podent alimentar-se de més de 70 plantes hostes pertanyents a 40 famílies diferents i amb capacitat per a adaptar-se a nous hostes. Pot atacar a nombroses espècies fruiteres, tant cultivades com silvestres, entre les quals es troben molts dels cultius freqüents en la Comunitat Valenciana com cítrics, caqui, magrana, bresquilla, alvocat, pimentó, fesols i dacsa. Espanya i la Comunitat Valenciana tenen unes condicions climatològiques favorables per al desenvolupament de Thaumatotibia leucotreta i alberguen grans zones citrícoles en la costa mediterrània, en la qual també estan situades grans superfícies d’altres cultius hostes com el pimentó, fruiters d’os i magrana.

La Thaumatotibia leucotreta o Falsa arna (FCM en anglés) es troba estesa per Àfrica, és present fins i tot en un país amb clima mediterrani com Israel, és endèmica a Sud-àfrica i de la qual Europa, ara com ara, està exempta.

Les intercepcions en ports europeus amb partides infestades de Thaumatotibia procedents d’Israel i Sud-àfrica són nombroses i sobretot destaca aquest últim país amb 61 en les últimes cinc campanyes. Per això la Comissió Europea va sol·licitar un informe d’avaluació a la EFSA -Autoritat Europea de Seguretat Alimentària- per a comprovar els programes realitzats en eixos països per a evitar l’entrada de la malaltia a la UE. Com bé va detallar fa uns dies el Comité de Gestió de Cítrics (CGC), els resultats de les anàlisis de la EFSA efectuats a Sud-àfrica són alarmants, perquè no es garanteix que la totalitat de les seues exportacions estiguen lliures d’aquesta plaga.

LA UNIÓ, en clara sintonia amb el CGC i davant el fracàs dels mètodes emprats per Sud-àfrica, creu que l’únic programa que les autoritats europees han d’emprar per a complir amb la seua pròpia normativa i certificar l’absència de la malaltia en la fruita importada és establir el tractament de fred o cold treatment, una cosa que ja utilitzen molts països importadors i que són també potències citrícoles com Austràlia, Corea, la Xina, l’Índia o el Japó, però que les autoritats europees es neguen a imposar malgrat l’evidència. Els EUA per exemple sí que obliga a un tractament de fred a les importacions sud-africanes i des de 1997 només hi ha hagut dos rebutjos per Thaumatotibia, que a més van suposar un enduriment unilateral del protocol de fred per part de les autoritats estatunidenques. També se l’obliga a Espanya a efectuar-ho per a evitar la contaminació dels cítrics per Ceratitis capitata.

Per si no fóra suficient tot l’anterior, cal assenyalar que de les 26 matèries actives per a tractar aquesta plaga de la Thaumatotibia leucoreta, a la Unió Europea només estan autoritzades 8, és a dir el 31% d’aquestes; i això segons les dades actuals perquè les autoritats comunitàries continuen retirant productes sense parar. Una possible entrada en territori europeu seria una maçada molt dura i sense armes amb la qual combatre-la.