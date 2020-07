LA UNIÓ de Llauradors lamenta la consolidació de la retallada del 10% per a l’agricultura i ramaderia europea

Connect on Linked in

LA UNIÓ de Llauradors lamenta que s’haja confirmat la retallada de més del 10% a la Política Agrària Comuna (PAC) que es venia albirant, en el marc d’un Marc Financer Pluriennal que, no obstant això, contempla un important esforç per a altres polítiques europees.

LA UNIÓ apunta que l’Acord aconseguit se sustenta en bona part en la proposta presentada pel President del Consell, Charles Michel, fa uns dies, contra la qual les organitzacions que componen la Unión de Uniones ja s’havien posicionat per la reducció prevista de fons destinats a la PAC 2021/2027, en termes constants.

“Si ja no ens agradava el 10 de juliol, ara, que compta amb 4.320 milions d’euros menys que llavors, menys encara” assenyalen. En aquest sentit, els 348.200 milions d’euros a destinar a la PAC en el document del 10 de juliol, s’han quedat reduïts a 343.944 en l’acord aconseguit. Això es deu en part al fet que, dels fons de reconstrucció, només arribaran finalment al desenvolupament rural 7.500 milions d’euros.

L’organització destaca que la futura PAC en total patirà una retallada del 10,2% respecte al període anterior 2014-2020, amb una reducció major, del 11,75%, per al desenvolupament rural (85.350 milions d’euros, que per al capítol d’ajudes directes i mercats. que compta amb un paquet de 258.594 milions d’euros (-9,63% respecte de la partida 2014-2020).

“No és equilibrat que dels 750.000 milions d’euros del fons Next Generation UE (NGEU) es destine només un 1% per a l’agricultura i la ramaderia”, opinen des de LA UNIÓ, que també critica que el nivell d’exigència a la PAC per a objectius ambientals i climàtics siga major (40% del pressupost) que per al conjunt de totes les polítiques europees (30% del pressupost).

Més raons per a seleccionar als llauradors genuïns i fer costat al medi rural

L’organització considera que les xifres aprovades reafirmen la necessitat que el Pla Estratègic Nacional de la PAC tinga en consideració al llaurador i ramader professional per a definir al genuí com a beneficiari de les ajudes directes i que s’incloguen mecanismes de redistribució d’aquestes, per a evitar que el 5% dels perceptors continuen cobrant el 50% de tots els pagaments directes. “A veure si aquesta vegada hi ha Reforma de veritat”, reclamen.

D’altra banda, insisteixen que que aquest acord, pel que fa a la PAC, és una mala notícia per als llauradors i ramaders, que es queden pràcticament fora dels plans de reconstrucció de la UE; però confia que Espanya sàpia utilitzar bé els 140.000 milions d’euros que el Govern ha anunciat que vindrien per a impulsar la recuperació socioeconòmica del país i espera “que ara no s’oblide als habitants del medi rural, de la España Vaciada, que a més de patir la crisi en la mateixa mesura que la resta de ciutadans, han arribat a ella, a més, des d’una situació molt més desfavorable”.