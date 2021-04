LA UNIÓ de Llauradors lamenta que pese al descens encara es produïsquen tres robatoris al dia en el camp valencià

Print This Post

Sol·licita un major reforç dels mitjans humans i materials i també més coordinació amb comunitats limítrofes com Catalunya

LA UNIÓ de Llauradors ha tingut accés a les dades relatives als robatoris en el camp durant l’any 2020 i lamenta, pese al descens experimentat, l’alta taxa que continuen tenint.

D’acord amb les dades oficials, durant 2020, es van produir un total de 1.184 sostraccions en explotacions agrícoles i ramaderes de la Comunitat Valenciana, la qual cosa suposa més de 3 robatoris al dia durant l’any de la pandèmia. Després d’Andalusia, amb 2.685 robatoris, és la segona comunitat autònoma amb major número de robatoris en el sector agrari. En aquestes estadístiques computen els robatoris amb força, robatoris amb força en interior de vehicle, robatori amb violència o intimidació, furt i furt en interior de vehicle en explotacions agrícoles i ramaderes.

LA UNIÓ considera que, a pesar que la xifra de robatoris s’haja reduït un 14% respecte a l’any anterior -en 2019 la xifra va aconseguir els 1.372-, continua sent elevada, generant un greu perjudici a l’activitat.

D’altra banda, les sostraccions esclarides a penes aconsegueixen el 20% del total de robatoris registrats, la qual cosa suposa una limitada taxa de resolució. L’any 2020 es van esclarir menys casos en la Comunitat Valenciana que en 2019, un total de 148 per 168.

Per això, LA UNIÓ, sol·licita al Govern com a proposta un reforç dels recursos personals i materials, sobretot del Grup ROCA especialitzat, en la lluita contra aquesta delinqüència perquè les forces i cossos de seguretat puguen fer un treball més eficient i un esforç a desenvolupar i incorporar mètodes innovadors tant en la prevenció d’aquests delictes, com en la seua persecució i resolució.

Altra de les propostes de LA UNIÓ passa per la coordinació permanent entre les administracions i forces i cossos de Seguretat de l’Estat de les comunitats autònomes limítrofes per a evitar els robatoris en les explotacions agràries i perseguir la seua posterior comercialització en aquestes autonomies. En l’última reunió del Consell Sindical de LA UNIÓ, en la qual va haver-hi una reunió amb comandaments de la Guàrdia Civil

i la Subdelegació del Govern, va eixir a relluir la falta de coordinació entre la Guàrdia Civil i la Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana amb els Mossos d’Esquadra i la Delegació del Govern a Catalunya. Cal no oblidar que hi ha gent que furta en la Comunitat Valenciana i ven a Catalunya o viceversa i es perd ací la traçabilitat dels productes davant la falta de coordinació. Per a una correcta coordinació, l’organització proposa la constitució d’una junta de seguretat bilateral amb reunions periòdiques.